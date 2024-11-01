Кому не нужно продлевать отсрочку от мобилизации после 9 ноября

Проверить дату, до которой действительна отсрочка, можно в электронном ВОД

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию с 10 ноября, поэтому гражданам с отсрочку нужно ее обновить. Некоторых украинцев интересует, нужно ли продлевать отсрочку, предоставленную до более поздней даты.

На этот вопрос ответила адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, повторно обращаться в ТЦК и СП с заявлением и документами необходимо только тем, у кого завершается действие отсрочки.

То есть если у мужчины отсрочка действительна и после 9 ноября, то продлевать ее не нужно.

Однако юрист советует проверить дату, до которой предоставлена отсрочка, в реестре. Сделать это можно, сгенерировав электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" или на портале "Дия".

Напоминаем, что бумажные и электронные ВОД имеют одинаковую юридическую силу. Электронный ВОД содержит QR-код и может быть получен через:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

приложение "Резерв+";

портал "Дия" (по ссылке, а не через само приложение).

Если ваши данные не найдены в электронном реестре, а вы на учете, необходимо обратиться в ТЦК и СП для внесения информации. Это можно сделать путём личного визита, направления заявления или адвокатского запроса.

Образец заявления можно просмотреть по ссылке.

Если в электронном ВОД написано "не на учете", нужно отправить заявление в ТЦК об обнаруженной ошибке. К заявлению необходимо приложить копию бумажного документа с отметкой постановки на учет. Образец по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре появятся отсрочки от мобилизации онлайн. Кто первым сможет воспользоваться сервисом.