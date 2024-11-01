Кому не нужно продлевать отсрочку от мобилизации после 9 ноября
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Проверить дату, до которой действительна отсрочка, можно в электронном ВОД
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию с 10 ноября, поэтому гражданам с отсрочку нужно ее обновить. Некоторых украинцев интересует, нужно ли продлевать отсрочку, предоставленную до более поздней даты.
На этот вопрос ответила адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, повторно обращаться в ТЦК и СП с заявлением и документами необходимо только тем, у кого завершается действие отсрочки.
То есть если у мужчины отсрочка действительна и после 9 ноября, то продлевать ее не нужно.
Однако юрист советует проверить дату, до которой предоставлена отсрочка, в реестре. Сделать это можно, сгенерировав электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" или на портале "Дия".
Напоминаем, что бумажные и электронные ВОД имеют одинаковую юридическую силу. Электронный ВОД содержит QR-код и может быть получен через:
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- приложение "Резерв+";
- портал "Дия" (по ссылке, а не через само приложение).
Если ваши данные не найдены в электронном реестре, а вы на учете, необходимо обратиться в ТЦК и СП для внесения информации. Это можно сделать путём личного визита, направления заявления или адвокатского запроса.
Образец заявления можно просмотреть по ссылке.
Если в электронном ВОД написано "не на учете", нужно отправить заявление в ТЦК об обнаруженной ошибке. К заявлению необходимо приложить копию бумажного документа с отметкой постановки на учет. Образец по ссылке.
Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре появятся отсрочки от мобилизации онлайн. Кто первым сможет воспользоваться сервисом.