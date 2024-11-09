Мир без Криму неможливий? У США різко висловились щодо того, як Зеленський бачить перемогу

Президенту України радять бути більш реалістичним

США не ставлять на меті у рамках досягнення миру в Україні повернення Криму, адже вважають, що його "немає". Зеленського з прагненнями вийти на кордони 1991 року називають несерйозним.

Саме таку думку озвучив старший радник новообраного президента Дональда Трампа Браян Ланза, передає BBC. За його словами, нова адміністрація США зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні окупованих РФ територій.

Браян Ланза запевняє, що під час розв'язання цього питання президент України Володимир Зеленський має представити свою версію "реалістичного бачення миру".

"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний", — сказав Ланза.

Старший радник Трампа пояснює, що Крим окуповано понад 10 років назад ще з 2014. І Зеленський постійно заявляє, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка виснаження ресурсів США щодо військової допомоги Україні.

Але водночас він каже про повернення окупованих територій, що нереалістично і "не є метою Сполучених Штатів".

"Коли Зеленський каже, що тільки ми припинимо цю боротьбу, мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає, — сказав Ланза у програмі BBC World Service Weekend. — І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, ви самі".

Раніше "Телеграф" розповідав, у США вказали на небезпечні моменти "плану Трампа" щодо України.