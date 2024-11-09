США срочно отправляют Украине большую партию ракет: уже названа причина

Администрация Байдена продолжает помагать

Помощь действующего президента США Джо Байдена Украине не сбавляет темпы, ведь Вашингтон направит Киеву более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS.

Об этом пишет WSJ. На это решение повлияло усиление российских атак беспилотниками и ракетами.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, отправка ракет начнется в скором времени и Украина их получит незамедлительно. Эти поставки должны удовлетворить потребности противовоздушной обороны нашего государства до конца этого года.

К тому же, в пятницу, 8 ноября, администрация Байдена заявила, что пришлет "небольшое количество подрядчиков", чтобы помочь Украине ремонтировать и обслуживать F-16 и другие системы. Американские инженеры приедут в ближайшие месяцы и будут работать вдали от передовой.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, с этими ракетами Украина будет готова к атакам России еще больше.

"Ответ на накопление Россией ракет на аэродромах стратегической авиации", — пишет Коваленко, объясняя решение администрации Байдена.

Напомним, Байден снял запрет и в Украине появятся американские военные подрядчики, которые будут работать с истребителями F16 и системами ПВО Patriot.

Ранее "Телеграф" писал, что в США указали на опасные моменты "плана Трампа" по Украине.