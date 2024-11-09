Путин может повторно напасть до 2028 года? В США указали на опасные моменты "плана Трампа" по Украине

Путин не отказался от планов захватить Украину

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет окончить войну в Украине в сжатые сроки. Однако мирными инициативами республиканца в своих интересах может воспользоваться российский диктатор Владимир Путин.

Об этом во время круглого стола, организованного Немецким фондом Маршалла, рассказал эксперт фонда Джош Рудольф, передает корреспондентка "Телеграфа".

Рудольф обратил внимание, что Дональд Трамп провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским до каких-либо контактов с Путиным.

"Это был важный шаг", — оценивает эксперт. Также он напомнил об обещаниях Трампа, которые тот высказывал во время предвыборной кампании.

"Трамп заявлял, что скажет Путину согласиться на перемирие, иначе США мощно вооружат Украину. В то же время он также заявлял, что скажет Зеленскому согласиться на перемирие, иначе США снизят помощь. И с этого момента переговоры будут развиваться. Они будут затрагивать такие вопросы, как вид демилитаризованной зоны, какие гарантии безопасности будут предоставлены, и важно — дальнейшее снабжение оружия Западом для Украины", — рассказал он.

По прогнозам Рудольфа, в ходе возможных переговоров Путин будет выбивать соглашение, которое позволит РФ возобновить силы для дальнейшей агрессии.

"В этих переговорах и в рамках упомянутых условий Путин будет пытаться заключить соглашение, которое даст ему время на перевооружение и попытку снова захватить всю Украину в течение следующих нескольких лет, пока Трамп еще будет у власти, чтобы не повторить ошибку, сделанную ранее, — выжидание до истечения срока Трампа, после чего Путину пришлось противостоять более сплоченному альянсу.

Это все происходит на столь ранней стадии президентства Трампа, что док 2028 года будет достаточно времени, чтобы все это развернулось, или, возможно, даже во время этого срока. Впрочем, последнее, чего хочет Трамп, — это хаотический коллапс вроде Афганистана 2.0 в это время", – пояснил Рудольф.

По его словам, важнейшей линией в переговорах для Соединенных Штатов и союзников должно быть обязательство вооружать Украину до зубов любым необходимым оружием.

"Другие важные вопросы также будут иметь значение, такие как отсутствие каких-либо официальных территориальных уступок, даже если Украина на данный момент не будет отбивать эти территории, а также жесткое соблюдение демилитаризованной зоны и гарантий безопасности. Поэтому предстоит еще много работы, и это потребует времени", – добавил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о двух вещах, которые Байден еще может сделать для Украины в последние два месяца в должности.