Более миллиона украинцев уже в армии: в СНБО рассказали, сколько еще мобилизуют

Мобилизация дополнительных военнослужащих будет проходить поэтапно

В Украине планируют мобилизовать еще 160 тысяч граждан в армию. Новые военнослужащие помогут укомплектовать подразделения до 85% потребности.

За время полномасштабного вторжения в Силы обороны уже было призвано более миллиона украинцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, пишет ТСН.

Общее количество призванных граждан с начала полномасштабной войны достигло 1 миллиона 50 тысяч человек. Литвиненко обнародовал эти данные во время выступления в Верховной Раде 29 октября.

Призыв дополнительных военнослужащих будет происходить поэтапно согласно потребностям отдельных подразделений. Решение об увеличении численности личного состава ВСУ обусловлено необходимостью поддержания должного уровня обороноспособности государства.

Кроме того, по словам Ярослава Железняка, депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации (законопроекты №12151 и №12152). По указу президента Владимира Зеленского, они будут действовать еще 90 дней – с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, можно ли подать заявление об отсрочке от призыва дистанционно. Юрист Максим Тимурович назвал нюансы.