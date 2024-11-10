Коли перестануть мобілізувати чоловіків в Україні: речник ТЦК назвав умови

У ТЦК однієї з областей озвучили умови, за яких це станеться

Спікер Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Полтавської області Роман Істомін розповів, за яких умов може припинитись мобілізація чоловіків в Україні.

Про це він повідомив у коментарі "Суспільному". Він зазначив, що мобілізаційні заходи продовжуватимуться у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України.

Істомін підкреслив, що Росія понад два з половиною роки намагається знищити Україну, тож українці змушені захищати себе від російської агресії.

Для того, щоб не допустити перемоги росіян, Україні потрібні техніка та військовослужбовці.

"Сили оборони стримують окупантів, але для них необхідне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації. Як тільки призвуть достатню кількість людей для комплектування сил оборони, то усі заходи, включно з силовою мобілізацією та адміністративними затриманнями зникнуть як явище", — заявив речник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Полтавської області Роман Істомін.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України підписав два закони про продовження дії особливого правового режиму у державі. Воєнний стан та загальна мобілізація продовжено ще на 90 днів.