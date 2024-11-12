"Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве": Итоги SBC Summit Ukraine 2024 при поддержке FAVBET

6 ноября 2024 г. в киевском UNIT.City состоялась II Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2024, организованная сообществом Sport&Business Club. Конференция объединила более 500 представителей спортивных и бизнес-организаций, собрав экспертов для обмена опытом, идеями и установления новых партнерств.

Генеральным партнером SBC Summit Ukraine во второй раз выступила компания FAVBET, активно поддерживающая украинский спорт. Среди ее партнеров — футбольные клубы "Шахтер", "Полесье", "Кривбасс" и другие.

В этом году FAVBET стал титульным партнером футзальной "Экстра-лиги" и поддержал Favbet Кубок Украины по футзалу.

Денис Акимов, Head of Sports Marketing FAVBET, подчеркнул важность поддержки украинского спорта: " Sport&Business Club системно работает над тем, чтобы спортивные организации имели все необходимые инструменты для развития. Мы рады быть частью SBC Summit Ukraine, ведь сегодня украинский спорт как никогда нуждается в эффективном сотрудничестве и современных подходов к маркетингу ”.

В ходе SBC Summit Ukraine 2024 г. участники обсудили ключевые темы развития национального спорта, включая маркетинг спортивных клубов, популяризацию спорта в условиях войны, реабилитацию военных через спорт и стратегию WIN-WIN сотрудничества спорта с бизнесом.