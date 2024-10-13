Россия начала наступление в Запорожской области? В сети заявили о частичном успехе врага

Россияне частично добились успехов под Запорожьем

Российская армия после захвата Угледара продвинулась вперед в Запорожской области, где добилась частичного успеха. Они закрепляются в районе населенного пункта Левадное и готовятся к дальнейшему наступлению.

Об этом сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванёк". Россияне силами 394-го мотострелкового полка и 336-ей отдельной бригады морской пехоты сумели продвинуться к Левадному. При этом Силы обороны Украины на данном направлении оказались не готовы к такому "марш-броску".

"Встречают их огнём, но здесь конечно субъективно ситуация чуть ли не зеркальная как с Волчанском в мае — докладываем, что "мы готовы", а оказалось что не готовы", — пишет "Ванёк".

Помимо Левадного россияне сумели продвинуться в сторону населенного пункта Новодаровка. В то же время украинские военные оставили ряд опорных пунктов на Бердянском направлении.

"Так же, как было в мае на Харьковском направлении, разведка предоставила абсолютно все данные, когда, кем и как противник собирается идти. Но в итоге всё равно каким-то образом опорные пункты утеряны", — пишет " Николаевский Ванёк". Российские войска сейчас "зализывают раны", их командование работает с отказниками и грозит "последствиями", если они не будут двигаться вперед.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска продолжают своё наступление на Донбассе и пытаются вытеснить Силы обороны Украины из Курской области.