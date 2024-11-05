Россия подходит к Днепропетровской области. Осталось несколько километров

Россия любой ценой хочет выйти на границы Донецкой области

Россияне продолжают наступательные действия на восточном фронте. По обновленным данным, расстояние между линией боевого столкновения и административной границей Днепропетровской области существенно сократилось. Российские военные пошли в активное наступление, не щадя личного состава.

Согласно обновленным картам DeepState, на Покровском направлении между выступлением Ольговское-Приютное-Новодаровка и границей Днепропетровской области остается всего 8 километров. Это наименьшее расстояние до административной границы области в этом направлении.

В районе Великой Новоселки расстояние до границы Днепропетровщины составляет около 27 километров. В секторе вблизи населенного пункта Вишневое эта дистанция составляет почти 24 километра.

Активные боевые действия продолжаются в нескольких направлениях одновременно. По имеющейся информации, российские подразделения недавно начали наступательные операции также на Запорожском направлении. Однако следует учитывать, что данные о точном расположении линии столкновения могут изменяться из-за постоянной динамики боевых действий, и карты могут быть не очень точными.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что россияне готовят мощный штурм позиций ВСУ на Запорожском направлении. Их целью является выход на административные границы Донецкой области и захват города Запорожья.