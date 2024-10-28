Угроза нового наступления россиян на Запорожье? Сырский лично проверил готовность войск

Наша главная задача — усилить оборону

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в подразделениях, держащих оборону на Запорожском направлении, где проверил готовность войск к возможному наступлению врага. В ходе поездки он провел встречи с командирами бригад и проанализировал ситуацию с обеспечением подразделений оружием и техникой.

Особое внимание было уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период. Об этом Александр Сырский сообщил в своем телеграмм-канале.

"Наша главная задача — усилить оборону войск и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны", — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ. Он отметил, что на этой части фронта противник активно использует авиацию, дроны и ведет постоянные артиллерийские обстрелы.

Командующий вместе с командирами бригад обсудили состояние обеспечения подразделений боеприпасами, беспилотниками и средствами РЭБ. По результатам проверки было принято решение о дополнительной поставке оружия и техники.

В то же время, спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко рассказал о масштабном строительстве фортификационных сооружений в области. По его словам, строительные работы выполняют гражданские подрядчики под пристальным наблюдением военных специалистов.

Оборонные укрепления строят как непосредственно вокруг областного центра, так и вдоль всей линии обороны в регионе. Из соображений безопасности конкретные цифры строительства не разглашаются, однако военные постоянно контролируют процесс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне атаковали в Запорожье и захватили один из населенных пунктов. Продвижение было зафиксировано сразу около семи населенных пунктов.