Не через обстріли? У Міненерго пояснили, чому повернулися графіки відключень для бізнесу

Пересічних українців це не стосуватиметься

В Україні в середу, 13 листопада, було вирішено запровадити тимчасові обмеження на електропостачання для бізнесу та промислових споживачів. Це пов'язано зі значним скороченням імпорту електроенергії та внутрішніми поломками в енергосистемі.

Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко кореспондентові "Новини.LIVE". За його словами, впровадження відключень світла для пересічних споживачів поки що не планується.

"Це тимчасова ситуація і вона стосується виключно бізнесу та промислових споживачів. Жодні відключення світла в Україну не повернулися і це просто брехня. Раджу всім довіряти тільки офіційним джерелам інформації",— сказав Галущенко.

Міністр енергетики України наголосив, що ця ситуація виникла через внутрішні поломки в енергосистемі. Після усунення технічних зауважень до роботи обладнання подача електроенергії відновиться в повному обсязі.

Також на рішення запровадити тимчасові обмеження на електропостачання для бізнесу та промислових споживачів вплинуло значне скорочення імпорту електроенергії.

"Графіки споживання для підприємців також пов’язані з майже нульовими показниками імпорту електроенергії з Європи. Сьогодні цей обсяг становив лише 100 МВт", — резюмував Галущенко.

Окремо слід наголосити, що обмеження не торкнуться побутових споживачів — населення отримуватиме електроенергію у звичайному режимі.

Водночас енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у години пікового навантаження.

Представники галузі також радять бізнесу активніше долучатися до імпорту електроенергії для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужностей у майбутньому.

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