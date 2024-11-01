Директор экспертно-аналитического центра "Диалог" специально для сайта "Телеграф" объяснил, почему почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели

К хорошему привыкаешь быстро. Особенно если это хорошее — такая важная штука, как свет в доме. Полтора месяца наличия света без отключений стало вполне достаточным временем, чтобы привыкнуть к этой красоте. Похоже, на следующей неделе лафа может закончиться.

Энергетики – в подавляющем большинстве – в оценке ситуации со светом зимой отличаются прагматизмом. И честно говорят, что возможны разные сценарии. Но после потери 9 гигаватт мощности генерации после российских атак в любом случае, понятно, что будет сложно.

"Потеряны 9 ГВт установленной мощности — это примерно половина того, что нам потребуется зимой. Прошлой зимой максимум у нас было 18 ГВт", — констатировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Британская Financial Times со ссылкой на расчеты этой компании сообщает, что при наилучшем сценарии этой зимой Украина столкнется с пятичасовыми ежедневными отключениями электроэнергии. И это при условии, что Россия больше не будет атаковать энергосистему и температура не упадет ниже -15℃.

Главная проблема этой зимы заключается в повреждении основных электростанций, а не подстанций, большинство из которых защищены укрытиями и быстро ремонтируются, объясняет бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Дефицит и отключения неизбежны. Вопрос в том, насколько они будут большими или малыми, и это зависит от того, насколько хорошо защищены электростанции. Противовоздушная оборона критически важна, и децентрализация должна происходить параллельно", — сказал он.

Поэтому так и выбивается из перечня реалистических оценок ситуации в энергетике заверения главного энергетика – министра Галущенко. Который уверял, что Украина способна пережить зиму 2024—2025 годов вообще без систематических отключений электроэнергии. "При условии, что российские войска не уничтожат ключевые энергообъекты".

После понижения среднесуточной температуры в октябре энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления. А с приходом холодов ноября вопрос отключений из теоретического рискует быстро перекочевать в разряд практических реалий. Поэтому потребителям важно быть готовыми к реалистичным оценкам ситуации в отечественной энергетике.

И вот член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко предупреждает, что почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры:

"Для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры — такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений" .

В то же время Величко объяснил, почему аварийная помощь из Европы не станет для нашей страны волшебным джокером-спасением: из-за снижения температуры возрастет потребление и в европейских странах, что приведет к росту цен на электроэнергию, в том числе из-за уменьшения доли возобновляемых источников энергии. И это повлияет на возможности коммерческого импорта электроэнергии из-за действующих на спотовом рынке Украины ограничений цены электроэнергии — прайс-кепов.

В этой ситуации заслуживают внимания выводы тех, кто будет непосредственно принимать решение об отключении — руководства "Укрэнерго". Временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт сообщил, что в компании готовятся к трем возможным сценариям прохождения этой зимой.

Наихудший сценарий прохождения рассматриваемой зимы — продолжение массированных атак России на объекты генерации.

"При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов",— уверяет Брехт.

Эти оценки в целом совпадают с выводами экспертов рынка энергетики. В частности, Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, склонен считать, что при температуре до 0℃ отключения света нам не грозят.

"Но этот прогноз касается хода событий без обстрелов энергосистемы. Если все будет работать, у украинцев будет доступ к электроэнергии. Да, с учетом импорта. Да, это будет сложно, но все будет" , — говорит эксперт.

Уже при температуре от 0 до -5℃ ситуация будет шаткая, констатирует Харченко. Во время этого периода возможны краткосрочные отключения. Они могут длиться от 2 до 4 часов максимум.

Если температура воздуха опустится ниже и наступят морозы, которые продлятся две-три недели, тогда могут быть отключения и до 8 часов.