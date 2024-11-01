С генераторами будут проблемы: эксперт дал совет перед отключениями света

Станислав Игнатьев говорит, что есть альтернатива

Бизнесу стоит подумать над альтернативой использования генераторов при отключениях электроэнергии. Это могут быть солнечные батареи, но контракты расписаны вперед и наблюдается дефицит.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по вопросам энергетики, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. По его словам, рано или поздно начнутся рейды ГСЧС относительно целесообразности использования генераторов, безопасности, санитарных, пожарных норм.

"Будут возникать вопросы установки пожарного щита, если храните топливо — лицензии на его хранение и т.д.", — считает эксперт.

Следовательно, одной из альтернатив, по мнению Игнатьева, для бизнеса могло бы стать использование связки солнечных батарей с системами аккумулирования энергии.

"Но проблема в том, что компании — инсталляторы таких систем уже расписаны контракты на несколько месяцев вперед. И сейчас наблюдается дефицит оборудования на рынке", — рассказал эксперт.

Бизнесу, работающему в офисных помещениях, эксперт советует сосредоточиться не на питании всего экономически нецелесообразного помещения, а создавать в офисах так называемые "комнаты несокрушимости", которые бы обеспечивали потребности в электроэнергии работников, а также гарантировали наличие интернета и минимального отопления.

По частным домохозяйствам – он рекомендовал наравне с солнечными электростанциями рассмотреть вариант установки твердотопливного котла.

Ранее Телеграф писал, что в Украине предлагают создать комиссию, которая проверит правдивость и обоснованность установленных на свет тарифов. И расследует возможные нарушения при их расчетах.