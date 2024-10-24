Одного из сыновей назвал в честь отца: что известно о личной жизни старшего сына Януковича, который стал русским (фото)

Александр Янукович получил российское гражданство и имеет бизнес в РФ

Александр Янукович — старший сын беглого президента Украины Виктора Януковича. Он долгое время живет в России, имеет там свой бизнес, а недавно стало известно, что получил российское гражданство.

"Телеграф" решил выяснить, что известно про Александра Януковича, который недавно получил российское гражданство.

Александр Янукович — что известно о личной жизни сына экс-президента Украины

Александр Янукович родился в Енакиево Донецкой области 10 июля 1973, сейчас ему 51 год. Он имеет образование стоматолога, однако много лет занимается бизнесом — сначала в Украине, а в последние годы в России. Теперь стало известно, что сын президента-беглеца получил российское гражданство.

Известно, что Александр Янукович также выехал из Украины во времена Революции Достоинства в 2014 году. И выехал, конечно же, в Россию. 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге свою компанию. А основным видом деятельности компании в документах указывается управление финансово-промышленными группами.

Что касается семьи, то согласно данным из Википедии, у Александра Януковича есть жена Елена и двое сыновей — Виктор и Александр. Похоже, одного из детей он назвал в честь отца, а другого в честь себя. Так как Александр Янукович и его супруга ведут непубличный образ жизни, в сети практически нет их свежих фото.

Однако, как выглядит жена сына Януковича можно увидеть на кадрах за 2012 год. На этих снимках также есть младший сын Януковича Виктор, который погиб в 2015 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что сидел Виктор Янукович и как он тогда выглядел. У экс-президенты было две судимости и детская колония.