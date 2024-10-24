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Одного из сыновей назвал в честь отца: что известно о личной жизни старшего сына Януковича, который стал русским (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Александр Янукович уже двно живет в России, а недавно еще и гражданство получил Новость обновлена 24 октября 2024, 10:16
Александр Янукович уже двно живет в России, а недавно еще и гражданство получил. Фото Телеграф, Getty Images

Александр Янукович получил российское гражданство и имеет бизнес в РФ

Александр Янукович — старший сын беглого президента Украины Виктора Януковича. Он долгое время живет в России, имеет там свой бизнес, а недавно стало известно, что получил российское гражданство.

"Телеграф" решил выяснить, что известно про Александра Януковича, который недавно получил российское гражданство.

Александр Янукович — что известно о личной жизни сына экс-президента Украины

Александр Янукович родился в Енакиево Донецкой области 10 июля 1973, сейчас ему 51 год. Он имеет образование стоматолога, однако много лет занимается бизнесом — сначала в Украине, а в последние годы в России. Теперь стало известно, что сын президента-беглеца получил российское гражданство.

Александр Янукович

Известно, что Александр Янукович также выехал из Украины во времена Революции Достоинства в 2014 году. И выехал, конечно же, в Россию. 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге свою компанию. А основным видом деятельности компании в документах указывается управление финансово-промышленными группами.

Семья Януковичей

Что касается семьи, то согласно данным из Википедии, у Александра Януковича есть жена Елена и двое сыновей — Виктор и Александр. Похоже, одного из детей он назвал в честь отца, а другого в честь себя. Так как Александр Янукович и его супруга ведут непубличный образ жизни, в сети практически нет их свежих фото.

Янукович жена

Однако, как выглядит жена сына Януковича можно увидеть на кадрах за 2012 год. На этих снимках также есть младший сын Януковича Виктор, который погиб в 2015 году.

сыновья Януковича
Александр Янукович жена
Александр Янукович жена

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что сидел Виктор Янукович и как он тогда выглядел. У экс-президенты было две судимости и детская колония.

Теги:
#Виктор Янукович #Александр Янукович #Российское гражданство