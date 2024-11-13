Там прошли его детство и юность: как выглядит отчий дом Януковича в оккупированном Енакиево (видео)

Родственники беглого президента не продали этот дом из-за проблем с оформлением документов

Детство и юность беглого президента Украины Виктора Януковича прошло в поселке Пивновка в чертах города Енакиево, который славился своим металлургическим заводом. С 2014 года город находится в оккупации, а дом бывшего президента разваливается.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит отчий дом Виктора Януковича, где он провел детство и юность.

Дом Януковича в Енакиево разваливается на глазах

Отчий дом беглого президента-предателя Украины Виктора Януковича в оккупированном городе Енакиево практически полностью развален. На фото и видео в сети можно увидеть, в каком убогом и нежилом состоянии находится место, где рос будущий президент страны, который предал и сбежал после событий на Майдане.

Фото старого дома Януковича обнародовал в Facebook переселенец из Енакиево Александр Чернов в ноябре 2019 года, и указал, что сняты они были еще в 2016 году. Автор в своем посте отметил, что "русский мир" не пощадил даже дом своего верного последователя — Януковича.

Есть информация, что после побега Януковича в Россию, его родственники в Енакиево пытались продать этот дом и участок. Однако сделать этого не вышло, так как возникли проблемы с оформлением документов на право собственности. С тех пор дом так стоит ничейный, разваливается и зарастет сорняками. Видно, что никто давно за ним не ухаживал, а все что было внутри — разграблено.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что сидел Виктор Янукович и как он тогда выглядел. Две судимости и детская колония.