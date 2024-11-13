Что поможет ускорить мобилизацию: нардеп назвала три фактора

Нардеп говорит, что ситуацию с мобилизацией можно исправить тремя способами

Улучшить темпы мобилизации могут три фактора. Без них территориальные центры комплектации не будут эффективными.

Об этом рассказала нардеп Виктория Гриб (беспартийная, баллотировалась от ныне запрещенного "Оппозиционного блока") в эфире Новини Live. По ее словам, без этих составляющих реформировать ТЦК можно до бесконечности, но это не даст результата.

"Я бы сказала это денежная мотивация, плюс социальное обеспечение и подготовка. Все три фактора", — сказала она.

По ее словам, реформа ТЦК без этого работать не будет. Гриб добавила, что в настоящее время это хорошо заметно.

Как сообщалось ранее, "Слуга народа" Юрий Камельчук ранее высказал идею о том, что ТЦК в Украине надо распустить. Его коллега Юлия Яцык предложила сформировать из членов центров "десяток" боевых бригад, которые будут отправлены на фронт. Вместо ТЦК она предложила создать рекрутинговые центры, в которых смогут работать гражданские лица.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в свою очередь выступил против этой идеи, отметив, что авторы этой идеи "оторваны от реальности".