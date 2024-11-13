Важнее возвращения территорий: в СМИ назвали ключевой приоритет Украины на переговорах

У Украины есть опыт договоров с Россией в 2014-15 годах

Для Украины чрезвычайно важно вернуть свои территории, которые оккупировала Россия. Однако в любом возможном соглашении ключевым вопросом будет наличие гарантий того, что она не подвергнется нападению в будущем.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников. Отмечается, что опыт 2014-2015 годов укоренила среди украинцев скептицизм в том, что Кремль будет соблюдать какие-либо договоренности.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос — это гарантии безопасности", — сказал источник издания.

Председатель Комитета по обороне и разведке Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал изданию, что Киев не будет когда-либо отказываться от претензий на свои территории, которые обозначены в Декларации о независимости от 1991 года. Такое же мнение разделяет президент Владимир Зеленский, который в октябре говорил, что вне зависимости от условий прекращения огня никто юридически не признает оккупированные территории частью России.

Неназванный украинский чиновник рассказал, что Киев хочет получить гарантии, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны. Например, это касается промышленных районов, которые могут оказаться на расстоянии российских обстрелов. Ширина демилитаризованной зоны, по его словам, тоже будет ключевым фактором.

В России тем временем понимают, что никакое прекращение огня невозможно, пока ВСУ закрепились в Курской области. Однако и без этого есть спорные моменты, которые делают урегулирование крайне маловероятным в ближайшем будущем.

"Нам будет сложно прийти к соглашению именно потому, что даже самая мягкая наша позиция предполагает дополнительные территориальные уступки со стороны Украины", — рассказал приближенный к Кремлю олигарх Константин Малофеев.

По всей видимости, под этим он подразумевает требования Владимира Путина о передаче Крыма, Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей в их административных границах.

Разговоры о перемирии резко набрали обороты после победы на выборах в США Дональда Трампа. Он уже обещал закончить войну за 24 часа, но так и не сказал, как именно он намерен это сделать. Примерное его видение было изложено в интервью Fox News в июле.

"Я бы сказал Зеленскому, хватит — тебе надо заключить сделку. Я бы сказал Путину, если ты не заключишь сделку, мы ему многое дадим", — говорил Трамп.

Как сообщалось ранее, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон оценил планы избранного президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, Лондону, возможно, придется подумать об отправке войск в Украину, если Вашингтон прекратит поддержку.