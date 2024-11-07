В США не против переговоров Украины с РФ, но это может решить только один человек (видео)

Представитель Госдепартамента США сделал ряд важных заявлений

США поддержат Украину, если она пожелает вступить в мирные переговоры с РФ. Однако принять окончательное решение о начале "диалога" с РФ должен исключительно Владимир Зеленский.

При этом Москва скорее всего согласится вступить в переговоры только на своих условиях и никак иначе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге для прессы.

"Если бы президент Зеленский решил вступить в переговоры с РФ по поводу мирного завершения конфликта, то мы бы его однозначно поддержали. Но это должно быть исключительно желание Владимира Зеленского и никак иначе", — говорится в сообщении.

При этом представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что Путин на данный момент не выражает никакого желания вести "справедливые" мирные переговоры. Москва может согласиться завершить войну только на своих условиях и до последнего будет "продавливать" свои тезисы.

"Мы не видели ни одного подтверждения, что Путин готов уйти с войны не на условиях, которые он прописал. Я уверен, что он не отказался от цели захватить как можно больше украинских территорий", — заявил Миллер.

Американское правительство также продолжает работать над тем, чтобы выделенная Конгрессом помощь Украине была перечислена еще до того, как Джо Байден покинет пост президента США.

Из этого следует, что штаты не "задвигают" вопрос Украины на второй план и продолжают оказывать нам всю необходимую помощь.

Напомним, Путин заявлял о том, что мир в Украине возможен только в том случае, если мы полностью выведем войска из 4 регионов: речь идет о Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Так, в сеть попал документ, как утверждается, с первыми предложениями России по мирному договору с Украиной, составленный в самом начале полномасштабного вторжения. Он позволяет узнать, какие цели "СВО" ставил перед собой Путин в первые дни войны. Его текст значительно жестче, чем в более позднем варианте, который ранее уже утекал в сеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина и Россия уже некоторое время строго ведут конфиденциальные переговоры, на которых обсуждаются возможные уступки. Переговоры ведутся на уровне политических советников лидеров государств, а встречи переговорщиков проходили в Копенгагене, Киеве, Мальте, Давосе и Джидде в Саудовской Аравии – в последнем случае присутствовали представители Китая.