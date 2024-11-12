Макрон назвал единственный путь к переговорам Украины и России

Украина должна оставаться безоговорочным приоритетом

Единственный путь к переговорам — оказание полной поддержки украинским вооруженным силам, сколько потребуется. Союзников и НАТО будут дальше призывать к дальнейшей помощи Украине.

Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Париже. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться безоговорочным приоритетом, и акцентировал, что привлечение северокорейских военных на стороне России — серьезная эскалация.

"Для безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс", — отметил Макрон.

Также он подчеркнул, что все вопросы по Украине не должны решаться без участия украинцев. То же самое касается и Европы.

"Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе – без европейцев", – заявил Макрон.

Кроме того, стало известно, что Франция передаст Украине не три, а шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом сообщил депутат Франк Джилетти, пишет Zone Militaire.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советники новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Однако они не утешительны.