Прятал ее в декларациях: как выглядит бывшая жена Александра Дубинского и что о ней известно

Суд наложил арест на имущество бывшей жены Дубинского Олеси Цибко

Александр Дубинский — одиозный украинский нардеп, который сейчас сидит в киевском следственном изоляторе. Его подозревают в госизмене, также ему объявили подозрение за подделку официальных документов. Кроме того, против нардепа открыты два уголовных производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. Расследования против Дубинского затронули и его родственников — маму и бывшую жену Олесю Цибко.

"Телеграф" расскажет, что известно о бывшей жене нардепа Дубинского Олесе Цибко, которую он прятал в декларациях.

Леся Цибко и Александр Дубинский

Бывшая жена Дубинского — что о ней известно

О личной жизни нардепа Александра Дубинского мало что известно. Он, похоже, прятал жену не только от деклараций, но и от публичности. В СМИ есть информация, что женой нардепа была Олеся Цибко, с которой он развелся в конце 2019 — начале 2020 года.

Сам Дубинский сначала утверждал, что с 2014 года не живет с Цибко, однако позже в 2019 году в одном из своих интервью проговорился о "семейном бюджете", чем подтвердил, что продолжает поддерживать семейные отношения с женой. А значит должен был внести ее в свою декларацию.

Скриншот из заявления "Центра противодействия коррупции"

В ноябре 2023 года появилась информация, что Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Александра Дубинского, а также на имущество матери и бывшей жены нардепа Олеси Цибко. Известно, что ходатайство на арест имущества было подано прокурорами, к которым в 2020 году обратился "Центр противодействия коррупции".

Тогда ЦПК заявляли, что Дубинский, его жена Леся Цибко и мать Алла Березовская владеют в общей сложности 24 квартирами, 17 автомобилями и 70 сотками земли. Общая сумма этого имущества составляет около 2,5 млн долларов. Под арест суда попало практически все это имущество.

Леся Цибко - бывшая жена Дубинского

В заявлении "Центра противодействия коррупции" отметили, что Олесе Цибко принадлежало 7 квартир в Киеве, большинство которых находились рядом с квартирами самого Дубинского. Также отмечается, что за последние года Олеся Цибко стала владельцем недвижимости на общую сумму более 300 тысяч долларов. При этом ее официальное место работы была указана должности директора по маркетингу ГО "Лига финансового развития", основателем который был сам Дубинский.

Скриншот из заявления "Центра противодействия коррупции"

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