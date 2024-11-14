Один из крупных городов Украины накроет зловонный воздух: власти объяснили, что это

Предприятия просят соблюдать норму выбросов

В Запорожье к вечеру четверга, 14 ноября, ожидается повышенная концентрация двуокиси азота. Горожане могут ощущать неприятный запах в воздухе.

Об этом предупредили в Запорожском областном центре гидрометеорологии, сообщает Запорожская областная военная администрация. Заметили, что метеорологические условия будут способствовать скоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.

"У людей с повышенной чувствительностью органов дыхания это может вызвать чувство дискомфорта. В этот период следует избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми, пить больше жидкости", — говорится в сообщении.

В то же время, чтобы уменьшить негативное влияние на среду, департамент защиты окружающей среды Запорожской ОГА обратился к местным предприятиям с требованием соблюдать предусмотренные законодательством меры по сокращению выбросов в соответствии с действующими разрешениями на выбросы загрязняющих веществ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве показатель загрязненности воздуха изрядно переполошил горожан. Данные мониторинговой платформы Aqicn поражали воображение — на Оболони мог быть максимальный уровень загрязнения из всех возможных.