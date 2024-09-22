Качество воздуха в Киеве почти худшее в мире: на карте показали "опасные" улицы

Киев входит в шесть городов мира, где воздух был самым загрязненным утром 22 сентября

В Киеве все еще продолжают фиксировать плохой воздух. По состоянию на утро 22 сентября 2024 года столица находится на 6-м месте среди самого грязного воздуха в мире.

Такие данные обнародованы на карте на сайте SaveEcoBot. Отмечается, что Киеве сейчас более чем в 8,4 раза превышает норму уровня вредных веществ, хранящуюся в воздухе.

SaveEcoBot, по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в некоторых районах столицы.

В частности, загрязненный воздух в этот день фиксируют на следующих улицах:

ул. Николая Шепелева;

просп. Академика Глушкова;

Архитектора Вербицкого, 26;

ул. Китаевская;

ул. Михаила Драгоманова;

ул. Регенераторная;

Харьковское шоссе.

По состоянию на 8 утра 22 сентября, Киев входит в шесть городов мира, где воздух на тот момент был самым загрязненным. К слову, лидирует в этом списке Джакарта, столица Индонезии.

Самый высокий показатель на карте — 180. Мониторинговые каналы опубликовали таблицу, в которой указано, что индекс качества воздуха — нездоровый.

Возможно, причиной ухудшения качества воздуха в столице стали лесные масштабные пожары на территории области. Огонь, охвативший значительные территории, привел к горению торфяников, выделяющих густой дым и токсичные вещества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что проблемы с загрязнением воздуха в Киеве фиксировались также 20 сентября. Содержание диоксида азота в Киеве тогда превысило допустимую норму.