В Днепре сильно ухудшилось качество воздуха: город накрыл смог (фото)

Уровень загрязнения превысил умеренный

Жители Днепра снова жалуются на неприятный запах в городе. Такое явление наблюдается здесь регулярно.

Один из горожан опубликовал на своей странице в Facebook фото, где можно увидеть густой смог над городом. В то же время он не сообщил, в чем именно причина.

По данным сервиса SaveEcoBot по состоянию на 9:00 пятницы, 8 ноября, в Днепре наблюдается ухудшение качества воздуха. Так, самая плохая ситуация в районе жилого массива Солнечный в левобережной части города.

Смог в Днепре

Там показатель загрязнения воздуха по шкале AQI PM2.5 составил 131. Такой уровень считается вредным для чувствительных групп.

Жилой массив Солнечный

В других районах Днепра также зафиксированы повышенные показатели загрязнения воздуха. Они составляют от 110 до 130.

Что означают эти цифры

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA). Согласно информации SaveEcoBot, главный загрязнитель воздуха – мелкодисперсная пыль фракции 2,5 микрона. Уровень от 0 до 50 считается хорошим, от 50 до 100 – умеренным.

По информации SaveEcoBot, источниками мелкодисперсной пыли (РМ2,5) являются предприятия с котлами и печами на угле и мазуте, теплоэлектростанции, легковушки и грузовики, предприятия по нефтепереработке и производству цемента, а также пожары, пыль от дорог и строительства, сельскохозяйственные операции.

Стоит отметить, что ранее жители Днепра жаловались на загрязнение воздуха из-за выбросов на коксохимическом производстве. Они публиковали фото с его дымными трубами и смогом в округе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что к Украине приближается облако загрязненного воздуха. 7 ноября было зафиксировано снижение качества воздуха в некоторых регионах.