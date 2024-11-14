Одне з великих міст України накриє смердюче повітря: влада пояснила, що це

Підприємства просять дотримуватися норми викидів

У Запоріжжі до самого вечора четверга, 14 листопада, очікується підвищена концентрація двоокису азоту. Містяни можуть відчувати неприємний запах у повітрі.

Про це попередили у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Зауважили, що метеорологічні умови сприятимуть накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

"У людей із підвищеною чутливістю органів дихання це може викликати відчуття дискомфорту. В цей період слід уникати тривалого перебування на вулиці, тримати вікна закритими, пити більше рідини", — йдеться у повідомленні.

Водночас, аби зменшити негативний вплив на середовище, департамент захисту довкілля Запорізької ОДА звернувся до місцевих підприємств із вимогою дотримуватися передбачених законодавством заходів щодо скорочення викидів відповідно до чинних дозволів на викиди забруднюючих речовин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві показник забрудненості повітря неабияк переполошив містян. Дані моніторингової платформи Aqicn вражали уяву — на Оболоні міг бути максимальний рівень забруднення з усіх можливих.