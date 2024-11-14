Обвенчались только через 25 лет: как выглядел Янукович и его жена на свадебных фото

В сети до сих пор есть свадебные фото семьи Януковичей

Виктор Янукович во время Революции Достоинства сбежал из Украины и поселился, по слухам, в российском Ростове на Дону. Украины помнят его как президента с уголовным прошлым, коррупционера и госизменника. Однако, мало кто знает, как он выглядел в молодости.

"Телеграф" расскажет, каким был Виктор Янукович во времена своей молодости, а точнее в день своей свадьбы и даже венчания.

Свадьба и венчание семьи Януковичей

Виктор Янукович родился и вырос в промышленном донбасском городке Енакиево. Со своей будущей женой Людмилой Настенко он познакомился во время работы на заводе в Енакиево. Сначала они просто видели друг друга со стороны, но не разговаривали и не знакомились. Так было до одного случая.

Был момент, когда на их завод привезли много кирпичей и практически всех работников отправили их разгружать. И вот Людмила во время разгрузки неудачно подняла кирпич и уронила его себя на ногу. В этот момент рядом с ней оказался Виктор Янукович. Он тут же подхватил ее на руки и отнес в медпункт. Так и познакомились.

Свадьба Виктора и Людмилы Янукович состоялась в 1972 году. Говорят, это было пышное и шумное торжество, которое продолжалось с утра до ночи. Невеста надела длинное белое платье с необычным узором, а жених блистал в классическом костюме. В то время он был высоким и статным молодым мужчиной.

А вот повенчались Виктор и Людмила Януковичи только спустя 25 лет после официального брака. Это произошло в 1997 году. На фото с венчания с иконами в руках эта парочка уже более узнаваема, в отличие от свадебного снимка. Они запечатлены на пороге церкви вместе со священником и родственниками, которые собрались поздравить семью.

К слову, даже не смотря на венчание, брак Виктора Януковича распался через 45 лет. Это выяснилось уже после его побега из Украины, к слову, с другой женщиной. Тем временем Людмила Янукович уехала жить в роскошный особняк в оккупированном Крыму.

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