Жал руку Путину, носил военную форму и ходил в церковь: как выглядел Янукович на посту премьер-министра

Самые эпичные фото Януковича в начале его политической карьеры

Виктор Янукович — известная и одиозная личность, которая когда-то была на самых высоких должностях в украинской политике. До того, как стать президентом, Янукович был премьер-министром при президентстве Кучмы. И успел запомниться на этой должности не только своими решениями, а и одиозными фото.

"Телеграф" выяснил, как выглядел Янукович в 2003-2006 годах и покажет самые яркие его фотографии того времени.

Виктор Янукович — как он выглядел в начале политической карьеры

Виктор Янукович начал политическую карьеру с мелких чиновничьих должностей. Становление Януковича как регионального лидера произошло в середине 1990-х годов. В 1997 году он был назначен главой Донецкой областной государственной администрации. А уже в начале 2003 года Янукович стал премьер-министром с подачи президента Леонида Кучмы. Тогда о нем узнали во всей Украине и за ее пределами. Вот каким был Янукович в то время.

Янукович с молодым Эрдоганом в 2003 году пожимают руки перед встречей в Анкаре

Янукович и Эрдоган. Фото: Getty Images

Янукович на встрече с Путиным в резиденции Ново-Огарево под Москвой, 1 апреля 2004 года

Янукович и Путин. Фото: Getty Images

Янукович и Путин. Фото: Getty Images

Янукович нарядился в военную форму во время визита в Ирак 3 сентября 2004 года

Янукович в Ираке. Фото: Getty Images

Янукович посетил церковь в Киеве 29 октября 2004 года, за два дня до выборов

Янукович в храме. Фото: Getty Images

Виктор Янукович и Виктор Ющенко, который были главными конкурентами на выборах 2004 года, вместе с Кучмой договорились решить избирательный кризис мирным путем. Они выступили перед иностранными журналистами с этим заявлением в Мариинском дворце 26 ноября 2004 года.

Ющенко, Кучма, Янукович. Фото: Getty Images

Лидер оппозиции Виктор Ющенко и премьер-министр Украины Виктор Янукович пожимают руки после второго раунда переговоров за круглым столом 1 декабря 2004 года в Киеве по урегулированию украинского избирательного кризиса.

Ющенко и Янукович. Фото: Getty Images

Виктор Янукович во время его выступления перед украинским народом в Киеве 31 декабря 2004 года. После этого Верховный суд Украины признает президентом Украины Виктора Ющенко.

Виктор Янукавич. Фото: Getty Images

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