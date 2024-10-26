Жал руку Путину, носил военную форму и ходил в церковь: как выглядел Янукович на посту премьер-министра
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Самые эпичные фото Януковича в начале его политической карьеры
Виктор Янукович — известная и одиозная личность, которая когда-то была на самых высоких должностях в украинской политике. До того, как стать президентом, Янукович был премьер-министром при президентстве Кучмы. И успел запомниться на этой должности не только своими решениями, а и одиозными фото.
"Телеграф" выяснил, как выглядел Янукович в 2003-2006 годах и покажет самые яркие его фотографии того времени.
Виктор Янукович — как он выглядел в начале политической карьеры
Виктор Янукович начал политическую карьеру с мелких чиновничьих должностей. Становление Януковича как регионального лидера произошло в середине 1990-х годов. В 1997 году он был назначен главой Донецкой областной государственной администрации. А уже в начале 2003 года Янукович стал премьер-министром с подачи президента Леонида Кучмы. Тогда о нем узнали во всей Украине и за ее пределами. Вот каким был Янукович в то время.
Янукович с молодым Эрдоганом в 2003 году пожимают руки перед встречей в Анкаре
Янукович на встрече с Путиным в резиденции Ново-Огарево под Москвой, 1 апреля 2004 года
Янукович нарядился в военную форму во время визита в Ирак 3 сентября 2004 года
Янукович посетил церковь в Киеве 29 октября 2004 года, за два дня до выборов
Виктор Янукович и Виктор Ющенко, который были главными конкурентами на выборах 2004 года, вместе с Кучмой договорились решить избирательный кризис мирным путем. Они выступили перед иностранными журналистами с этим заявлением в Мариинском дворце 26 ноября 2004 года.
Лидер оппозиции Виктор Ющенко и премьер-министр Украины Виктор Янукович пожимают руки после второго раунда переговоров за круглым столом 1 декабря 2004 года в Киеве по урегулированию украинского избирательного кризиса.
Виктор Янукович во время его выступления перед украинским народом в Киеве 31 декабря 2004 года. После этого Верховный суд Украины признает президентом Украины Виктора Ющенко.
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