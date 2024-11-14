Повінчалися лише через 25 років: як виглядав Янукович та його дружина на весільних фото

У мережі досі є весільні фото родини Януковичів

Віктор Янукович під час Революції Гідності втік з України та оселився, за чутками, у російському Ростові на Дону. Українці пам’ятають його як президента з кримінальним минулим, корупціонера та держзрадника. Однак мало хто знає, як він виглядав у молодості.

"Телеграф" розповість, яким був Віктор Янукович за часів своєї молодості, а точніше у день свого весілля та навіть вінчання.

Весілля та вінчання сім’ї Януковичів

Віктор Янукович народився та виріс у промисловому донбаському містечку Єнакієве. Зі своєю майбутньою дружиною Людмилою Настенко він познайомився під час роботи на заводі в Єнакієвому. Спершу вони просто бачили один одного з боку, але не розмовляли і не знайомилися. Так було до одного випадку.

Був момент, коли на їхній завод привезли багато цегли і практично всіх працівників відправили її розвантажувати. І ось Людмила під час розвантаження невдало підняла цеглу та впустила її собі на ногу. У цей момент поряд із нею опинився Віктор Янукович. Він відразу підхопив її на руки і відніс до медпункту. Так і познайомились.

Весілля Віктора та Людмили Янукович відбулося 1972 року. Кажуть, це була пишна і галаслива гулянка, яка тривала з ранку до ночі. Наречена одягла довгу білу сукню з незвичайним візерунком, а наречений виблискував у класичному костюмі. На той час він був високим і статним молодим чоловіком.

А ось обвінчалися Віктор та Людмила Януковичі лише через 25 років після офіційного шлюбу. Це сталося 1997 року. На фото з вінчання з іконами в руках ця парочка вже більш впізнавана, на відміну від весільного знімку. Вони сфотографовані на порозі церкви разом із священиком та родичами, які зібралися привітати родину.

До речі, навіть попри вінчання шлюб Віктора Януковича розпався через 45 років. Це з’ясувалося вже після його втечі з України, до речі, з іншою жінкою. Тим часом, Людмила Янукович поїхала жити в розкішний особняк в окупованому Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає батьківський дім Януковича в окупованому Єнакієвому. Там пройшли його дитинство та юність.