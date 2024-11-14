Чемпион Украины и мастер спорта: чем до политики занимался беглый нардеп Дмитрук и как он выглядел

Оказалось, что у скандального "слуги" насыщенное спортивное прошлое

Народный депутат Артем Дмитрук прославился на всю Украину своим скандальный и незаконным побегом за пределы страны. Сейчас против него начали уголовное производство по этому факту. А тем временем беглый нардеп поселился с семьей в Лондоне, откуда они не скрываясь постят фото в соцсетях. Так, например, журналисты выяснили, что Дмитрук в Лондоне ходил в спортзал. И это не удивительно, ведь, как оказалось, у него насыщенное спортивное прошлое.

"Телеграф" расскажет о спортивном прошлом народного депутата Артема Дмитрука до похода в политику.

Нардеп Дмитрук и его спортивные достижения

Известно, что беглый нардеп Артем Дмитрук родился 28 июня 1993 года в городе Казатин, Винницкой области. Он закончил юридический колледж Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение". И судя по всему, после учебы остался в Одессе, ведь в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга Народа" именно по избирательному округу №133 в Одесской области.

Как оказалось, у нардепа Дмитрука насыщенное спортивное прошлое. Известно, что он владелец фитнес-клубов Barbell Barbell Gym и Baza. А также имеет спортивные достижения:

мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу,

серебряный призер Кубка мира по кросслифтингу 2018 года,

призер Чемпионата мира по пауэрлифтингу,

многократный чемпион и призер турниров по самбо, рукопашному бою и панкратиону,

призер международного турнира по боксу памяти Суворова,

чемпион Украины по кроссфиту,

многократный призер турниров "Богатырские Игры" и тому подобное.

Политическую карьеру Артем Дмитрук начал строить в 2019 году. Он прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа". А уже в парламенте стал членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Однако, уже в ноябре 2021 года Артема Дмитрука исключили из партии "Слуга народа". А уже в 2024 году депутат незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Республики Молдова. И сейчас он живет в Лондоне.

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