Обсудят победу Трампа и войну в Украине: министры ЕС соберутся на встречу в Брюсселе

К встрече присоединятся и украинские министры

В понедельник, 18 ноября, в Брюсселе пройдет очередная встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС. К ней в режиме видеоконференции присоединится и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Согласно программе встречи, которая есть в распоряжении "Телеграфа", "после неформального обмена мнениями" с украинским коллегой европейские министры обсудят российскую агрессию против Украины.

Также анонсируется, что министры ЕС обсудят "трансатлантические отношения" в свете результатов президентских и парламентских выборов в США 5 ноября.

Среди других тем встречи – ситуация в Грузии, конфликт на Ближнем Востоке и углубление стратегических отношений с Африкой.

На следующий день, 19 ноября, под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозефа Борреля соберутся уже министры обороны. В повестке дня — помощь Киеву и готовность союзников к обороне.

"Совет обсудит военную поддержку ЕС для Украины и проведет неформальный обмен мнениями с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и советником президента Зеленского по стратегическим вопросам Александром Камышиным в режиме видеоконференции, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который лично присоединится к министрам", — говорится в анонсе.

Отметим, что в середине декабря для участия во встрече Европейского совета в Брюссель съедутся лидеры государств-членов ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сикорский анонсировал обсуждение странами ЕС помощи Украине.