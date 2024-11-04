Страховка от Трампа: ЕС и НАТО готовятся к разрыву трансатлантических отношений с США

Независимо от того, победит Трамп или нет, регион ожидает проверка, насколько критическая зависимость от США.

Европейский Союз и страны НАТО готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений с США, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах в США. У Европы уже есть несколько разных планов на такой случай.

Об этом сообщило американское издание The Washington Post. Газета собрала комментарии от 15 анонимных источников среди политиков и экспертов в пяти странах Европы, и на основе этих данных сделала вывод.

Европейские политики уже пережили одно президентство Трампа, подрывавшее трансатлантическое единство, поэтому подготовились к возможному второму значительно лучше. Предполагается, что Трамп может спровоцировать разные непредсказуемые ситуации в сферах безопасности и торговли. Но, парадоксальный факт, сейчас Европа в некотором смысле значительно хуже приспособлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем раньше.

Издание отмечает, что независимо от того, победит Трамп или нет, регион ожидает проверка, насколько критическая зависимость от США. Вашингтон будет фокусировать внимание на Тихоокеанском регионе, где демонстрирует амбиции Китай.

"Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности", — сказал издатель спикер Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.

Отметим, во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента, в ходе которых американцы определят, кто будет руководить страной в следующие четыре года. Ожесточенная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Гаррис. "Телеграф" "подсветил" пять главных фактов о главном политическом событии года.