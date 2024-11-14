Обговорять перемогу Трампа та війну в Україні: міністри ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі

До зустрічі долучаться й українські міністри

У понеділок, 18 листопада, в Брюсселі пройде чергова зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. До неї в режимі відеоконференції приєднається й очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Згідно з програмою зустрічі, яка є в розпорядженні "Телеграфу", "після неформального обміну думками" з українським колегою європейські міністри обговорять російську агресію проти України.

Також анонсується, що міністри ЄС обговорять "трансатлантичні відносини" у світлі результатів президентських і парламентських виборів у США 5 листопада.

Серед інших тем зустрічі — ситуація у Грузії, конфлікт на Близькому Сході та поглиблення стратегічних відносин з Африкою.

Наступного дня, 19 листопада, під головуванням верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля зберуться вже міністри оборони. На порядку денному — допомога Києву та власна готовність союзників до оборони.

"Рада обговорить військову підтримку ЄС для України та проведе неформальний обмін думками з міністром оборони України Рустемом Умєровим і радником президента Зеленського зі стратегічних питань Олександром Камишиним у режимі відеоконференції, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який особисто приєднається до міністрів", — йдеться в анонсі.

Зазначимо, що у середині грудня для участі в зустрічі Європейської ради до Брюсселя з’їдуться безпосередньо лідери держав-членів ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, шо Сікорський анонсував велике обговорення країнами ЄС допомоги Україні