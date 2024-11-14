Когда Украина вступит в ЕС: посол дала смелый прогноз

Вступление в ЕС уже не за горами, как считалось ранее

Еще несколько лет назад вступление Украины в Европейский Союз казалось далекой перспективой. Однако сегодня европейские дипломаты говорят о конкретных сроках и четком плане действий.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сделала оптимистичный прогноз по вступлению нашего государства в Евросоюз. По ее словам, Украина может стать членом ЕС до конца текущей декады (1 декада — 10 лет, то есть до 2030 года — Ред.), несмотря на то, что военные действия могут продолжаться и после 2024 года. Об этом пишет NV.

Дипломатка очертила три ключевых аспекта процесса евроинтеграции. Первый касается военного положения, второй охватывает техническую часть переговорного процесса, а третий – политическую составляющую, подразумевающую ратификацию всеми странами-членами.

Матернова подчеркнула, что расширение Евросоюза за пределы нынешних 27 государств-членов требует существенного реформирования системы принятия решений. Часть вызовов стоит перед самим ЕС, а не только Украиной.

Посол обратила внимание на рост влияния праворадикальных сил в европейских странах, что может осложнить процесс расширения. В то же время, она подчеркнула преимущества членства Украины для ЕС, в частности в сфере инноваций и безопасности.

Прогноз по вступлению до конца декады ранее поддержал и президент Европейского совета Шарль Мишель. Такое единодушие европейских чиновников свидетельствует о серьезности намерений расширения ЕС.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Зеленский откровенно высказался по поводу окончания войны и вступления в НАТО. "Быстрое решение – это потери", по его словам.