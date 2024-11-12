После победы Трампа США и ЕС должны принять решающее решение по Украине

Топ-европейский чиновник призвал союзников как можно быстрее определяться с поддержкой Украины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Соединенные Штаты и союзников по ЕС быстрее определяться с поддержкой Украины в войне с Россией на фоне победы Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Суспільне". Данное заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Боррель отметил, что нынешняя критическая ситуация на фронте, продолжение российского наступления, а также ситуация в мировой дипломатии после появления "нового сценария с новым президентом США" требуют от американцев и европейцев решить, хотят ли они дальше продолжать помогать Украине для сдерживания российской агрессии.

По мнению Борреля, не может быть ситуации, когда "США действуют, а европейцы только реагируют". Украину нужно заверить в том, что поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие ресурсы, считает чиновник.

"Для этого нужна политическая воля и, прежде всего, финансовые ресурсы. Война в Украине является неотложным вопросом. Ее можно измерить неделями, максимум месяцами до того, как она прояснится", — говорит Боррель.

Ранее Телеграф писал, что Еврокомиссия одобрила план реформ Украины и открыла доступ к финансам. Помощь будет поступать в Украину в течение 2024-2027 годов.