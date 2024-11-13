"Масштабные решения": Сикорский анонсировал обсуждение странами ЕС помощи Украине

Сикорский предположил, что Дональд Трамп не будет сокращать помощь Украине

На Совете Европейского Союза по иностранным делам, который пройдет на следующей неделе, будут обсуждать масштабные решения по оказанию Украине помощи. Следующий Совет может быть очень "драматическим".

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN. Он отметил, что будет обсуждаться вопрос о том, сколько и чего страны ЕС могут выделить Украине.

"Должны быть приняты или не приняты масштабные решения о том, готовы ли мы выделить реальные ресурсы, такие как замороженные российские активы для поддержки Украины", — сказал министр.

Сикорский также предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп не будет сокращать помощь Украине. По его мнению, администрация Трампа не может позволить себе катастрофического провала в Украине, подобного провалу администрации действующего президента США Джозефа Байдена в Афганистане.

"Поскольку, напомню, само чувство провала в Афганистане тяготило администрацию Байдена. Здесь еще не все решено. Я разговариваю с окружающим, ближайшим к Дональду Трампу в сфере безопасности", — добавил он.

Как сообщалось ранее, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон оценил планы Трампа по Украине. По его словам, Лондону, возможно, придется подумать об отправке войск в Украину.

Бывший госсекретарь США в предыдущей администрации Трампа Майк Помпео рассказал, что избранный президент не позволит России захватить Украину. Он уверен, что глава Белого дома понимает, что это противоречит стратегическим интересам США.