США разрешили своим гражданам вернуться в Украину, но только в девять областей: в чем причина

Раньше американцам советовали не посещать нашу страну

США изменили рекомендации для своих граждан насчет путешествий в Украину. Однако это касается только девяти украинских областей.

Соответствующее решение обнародовал Государственный департамент США. Уровень риска был снижен с четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обсудите свое путешествие).

В Госдепе объяснили, что некоторые регионы Украины могут иметь более низкий уровень риска. Это связано с возможностями противовоздушной обороны и удаленностью от зон активных боевых действий.

Так, для путешествий в девять Украинских областей установлен третий уровень. Речь идет о Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

"Неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину продолжается, и даже неприфронтовые регионы остаются объектами российских ракетных и беспилотных атак. Путешественники должны реагировать на воздушные тревоги и искать соответствующее укрытие", — говорится в сообщении.

В то же время Госдеп отмечает, что ситуация с безопасностью может быстро измениться. Поэтому американцам советуют быть готовыми немедленно уехать из Украины без предупреждения.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова уже отреагировала на такое решение Госдепа. Она назвала это хорошими новостями.

"Искренне благодарна американским коллегам за такое решение. Работаем дальше над увеличением оружия, ПВО и над региональным сотрудничеством, чтобы быстрее победить и увеличить инвестиции и бизнес активность. Это единственный путь к самодостаточности", — подчеркнула Маркарова.

Напомним, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году гражданам США рекомендовали отказаться от поездок в Украину. А до его начала посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину.