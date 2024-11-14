Трампу это понравилось: выгодно ли США на самом деле браться за полезные ископаемые в Украине (видео)

Такой пример уже был в 2013 году

В Плане победы Зеленского новоизбранный президент США Дональд Трамп заинтересовался двумя его пунктами, среди которых совместное использование украинских ископаемых природных ресурсов Соединенными штатами Америки. Это полезно для Украины и ее экономики.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор направления предпринимательства, образования и инноваций Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) Антон Ващук.

Он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось, что Трампа заинтересовали пункты о доступе западных партнеров к природным ресурсам Украины.

"Я думаю, абсолютно. Мы уже такой пример видели в 2013 году, когда две крупные мощные нефтекомпании из Штатов приходили в Украину и хотели подписать соглашение на Донбассе, в Крыму", — сказал Ващук.

Он добавил, что американские и европейские компании готовы заходить на украинский рынок и делать огромные инвестиции, чтобы интегрировать Украину в свою экономику.

"Я думаю это очень важно, чтобы американские компании проходили и чтобы видели в этом прибыльные возможности. И я думаю Украина должна согласиться на это. Маленькие и средние компании будут включены в эти большие контракты также. Для украинской экономики это тоже была бы отличная новость", — отмечает собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские чиновники надеются на то, что Дональд Трамп положит конец войне.