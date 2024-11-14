После победы Трампа Россия чаще атакует Украину по одной причине

Таким образом Кремль повышает ставки перед инаугурацией новоизбранного президента США

За неделю после победы Дональда Трампа на выборах Россия увеличила интенсивность атак беспилотников большой дальности на украинские города примерно на 44%.

В течение нескольких дней Москва запускала в сторону Украину более сотни дронов ежедневно. Об этом сообщают аналитики ABC News.

Победа Трампа на выборах, подтвержденная рано утром 6 ноября, совпала с активизацией использования Кремлем ударных беспилотников "Шахид" иранского производства для бомбардировки украинских целей по всей стране.

"По данным, ежедневно публикуемым Военно-воздушными силами Украины, за неделю после победы Трампа Россия запустила 641 ударный беспилотник по территории Украины — в среднем более 91 БПЛА в день", – говорится в публикации.

ВВС Украины зафиксировали 2286 запусков БПЛА по своей территории в период с 1 октября по 5 ноября, при среднем ежедневном количестве запусков менее 64 единиц.

"Ежедневное количество российских беспилотников превысило 100 в течение трех из семи дней после президентских выборов в США, этот порог был достигнут только пять раз за пять недель до этого. Рекорд в 145 беспилотников был установлен 10 ноября", – сообщают аналитики.

Отмечается, что Россия также часто запускает баллистические ракеты вместе с дронами, хотя и гораздо реже. ВВС сообщили о 88 ракетах, выпущенных по стране в период с 1 октября по 5 ноября, и 12 в течение недели после выборов. Это означает, что в среднем ежедневно в период до выборов было выпущено чуть больше 2 российских ракет, а после — чуть меньше 2.

"В период с 1 октября по 5 ноября Россия атаковала Украину более 2,2 тысячи ударных дронов. В течение недели после президентских выборов в США, российская армия запустила по украинским городам 641 дрон, или более 91 БПЛА в день", – говорится в статье.

По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, количество российских атак дронами стабильно растет в последние месяцы. В августе было зафиксировано 818 запусков, в сентябре — 1 410, а в октябре — 2 072. Ступак предположил, что цель Москвы — нанести как можно больший ущерб Украине до смены власти в США.

Россия повышает ставки, "потому что они хотят поставить Украину в максимально сложную ситуацию до инаугурации Трампа, — сказал ABC News Олег Игнатов, старший аналитик по России аналитического центра International Crisis Group. – Для России хорошо быть максимально сильной", — добавил он, хотя и отметил, что "события на местах имеют свою собственную логику", выходящую за рамки чисто политической.

Напомним, кроме постоянных обстрелов множества городов, украинские военные фиксируют подготовку оккупантов к штурму на юге страны. В настоящее время армия РФ перебросила туда часть войск и обновила боекомплекты.