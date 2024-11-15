США дозволили своїм громадянам повернутися до України, але лише у дев'ять областей: у чому причина

Раніше американцям радили не відвідувати нашу країну

США змінили рекомендації для своїх громадян щодо подорожей в Україну. Проте це стосується лише дев’яти українських областей.

Відповідне рішення оприлюднив Державний департамент США. Рівень ризику було знижено з четвертого (не подорожувати) до третього рівня (обміркуйте свою подорож).

У Держдепі пояснили, що деякі регіони України можуть мати нижчий рівень ризику. Це пов'язують з можливостями протиповітряної оборони та віддаленістю від зон активних бойових дій.

Так, для подорожей до дев’яти Українських областей встановлений третій рівень. Мова йде про Волинську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області.

"Неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, і навіть неприфронтові регіони залишаються об’єктами російських ракетних і безпілотних атак. Мандрівники повинні реагувати на повітряні тривоги та шукати відповідного укриття", — йдеться в повідомленні.

Водночас Держдеп наголошує, що ситуація з безпекою може швидко змінитися. Тому американцям радять бути готовими негайно виїхати з України без будь-якого попередження.

Посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова вже відреагувала на таке рішення Держдепу. Вона назвала це хорошими новинами. За її словами, це стало результатом наполегливих зусиль посольства України в США з усіма бізнес-асоціаціями та Держдепом.

"Щиро вдячна американським колегам за таке рішення. Працюємо далі над збільшенням зброї, ППО і над регіональною співпрацею щоби швидше перемогти і збільшити інвестиції та бізнес активність. Це єдиний шлях до самодостатності", — підкреслила Маркарова.

Нагадаємо, після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році громадянам США рекомендували відмовитися від поїздок в Україну. А до його початку посольство США у Києві закликало американців терміново залишити Україну.