Было бы неплохо, если бы администрация Трампа быстро избавилась от надежд на скорое прекращение войны

Если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Украины, это станет для Соединенных Штатов значительно большим унижением, чем бегство из Афганистана. Авторитет США будет фактически разрушен.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, сообщает The Telegraph. Хейг отметил, что "коллапс Украины" невыгоден для США, а сам Трамп в свое время критиковал Байдена за решение выйти из Афганистана.

"Но если он приведет к коллапсу Украины, это будет значительно большим унижением для США. Это в собственных интересах Трампа поддержать силу Запада в мире", – сказал эксминистр.

Хейг добавил, что администрация Трампа должна избавиться от надежд на скорое прекращение войны. Завершить ее на российских условиях – это фактически уничтожить авторитет США, а заморозить войну – это создать основу для новой войны через несколько лет.

"Это привело бы к еще одной, третьей войне, потому что Путин придет снова за тем, что осталось… Это очень ясно, он хочет всю Украину. По меньшей мере, он хочет столько, чтобы то, что останется, не могло функционировать как суверенное государство, чтобы она не могла стать членом ЕС, НАТО, не могла делать ссуды, получить деньги на восстановление городов. То есть, чтобы она не было функциональным государством, не смогла остановить Путина через два года после того, как он отстроит свои вооруженные силы и вернется за остальными. Можно наивно сказать, что мы установим мир за 24 часа, но это не поможет, если вы строите новую войну", – пояснил он.

Европа и Великобритания смогут заменить помощь США, но не в полном объеме и только временно. Вопрос не в финансах, а в первую очередь в технологиях.

"Без американских спутников, программного обеспечения американских компаний, Украина бы не продержалась до нынешнего момента. У европейских стран нет того арсенала, чтобы поддерживать Украину в полномасштабной современной войне… Для любой демократии, если бы какая-то страна подверглась длительному нападению, было бы очень тяжело выжить без доброй воли и щедрости США", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", бывший офицер разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Дональд Трамп станет настоящим подарком для Украины и кошмаром для российского так называемого "президента" Владимира Путина. В отличие от своих предшественников, безуспешно пытавшихся наладить дружеские отношения с Кремлем, Трамп уже доказал, умеет перехитрить Путина.