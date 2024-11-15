Что действительно скрывали в СССР под этикеткой "березовый сок": вы будете удивлены

История советского магазинного сока началась в 1930-х годах

В советское время березовый сок был одним из самых популярных и доступных напитков. Его можно было приобрести в любом магазине за копейки. Однако сегодня все чаще появляются мифы о том, что действительно скрывалось за знакомой этикеткой.

" Телеграф " расскажет, что на самом деле наливали в березовый сок. И почему он был очень популярен.

Настоящий березовый сок действительно заготавливался весной, в период сокодвижения. Крупные предприятия пищевой промышленности СССР имели специальные пункты по сбору сока в лесных хозяйствах. Процесс был полностью легальным и контролируемым – для заготовки сока выделяли отдельные участки леса.

Однако из-за того, что сезон сбора березового сока длился несколько недель, а спрос был круглогодичным, производители добавляли в напиток сахар и другие составляющие для лучшего хранения. Также для увеличения объемов производства сок могли разбавлять водой.

Так что в магазинах в основном продавали не чистый березовый сок, а напиток на его основе. При этом на этикетке указывался полный состав продукта, включая все дополнительные компоненты – это было обязательным требованием советских стандартов качества.

Следует отметить, что история советского магазинного сока началась в 1930-х годах с командировки нарком пищевой промышленности Анастаса Микояна в США. В ходе визита Микоян отметил, что американцы пьют на завтрак готовый апельсиновый сок. Считая это привычкой полезной для здоровья, нарком решил принести ее и в советский быт. Дефицитные апельсины на производстве заменили более доступными продуктами: томатами, морковью, тыквой, яблоками, грушами, сливами и виноградом. Последние три сырья нравились большинству потребителей, другие предпочитали гурманов. Но любимцев тех и других граждан стал, конечно, березовый сок.

Ранее "Телеграф" писал, как советские красотки жили без косметики.