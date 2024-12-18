Возвращается осень, но...? Чем удивит украинцев погода 19 декабря

Синоптики озвучили прогноз погоды

В четверг, 19 декабря, в Украине станет еще немного теплее в сравнении с предыдущим днем. Однако в некоторых областях стоит ожидать осадков в виде снега с дождем и низком температуры воздуха.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что в большей части страны в этот день будет облачная погода.

Температура воздуха в западной части Украины в четверг будет на уровне +8.. +10 градусов днем и до +4 градусов в ночное время. В центральной части ожидается до +6.. +8 градусов днем, а ночью температура упадет до 0.. +2 градусов.

На севере и востоке днем столбики термометров поднимутся до +2.. +4 градусов, а ночью будет от -1 до -3 в северных областях, и до -6 в восточных. При этом в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях пройдет снег с дождем в этот день.

Тем временем на юге страны температура воздуха днем будет от +7 до +10 градусов. Ночью столбики термометров упадут до +2.. +4.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине до конца декабря и стоит ли украинцам ждать снега на Новый год.