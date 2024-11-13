Плевали в тушь, мазали спичками и наносили свеклу: как советские красавицы жили без косметики

Почему женщины прибегали к таким радикальным шагам, рассказал "Телеграф"

В эпоху СССР, когда полки магазинов не поражали разнообразием косметики, а модные журналы были редкостью, советские женщины все равно старались быть красивыми и стильными. Мода, как и сейчас, была изменчива, только вот возможностей следовать ей было гораздо меньше. Впрочем, это не мешало тогдашним красавицам экспериментировать и искать альтернативные способы ухода за собой.

"Телеграф" расскажет, как красились женщины в СССР. А также из чего делали укладку для волос.

Одним из самых популярных бьюти-лайфхаков того времени была тушь для ресниц в коробочке. Чтобы окрашивать ресницы, нужно было плюнуть в эту смесь и тщательно прокрасить ресницы. Часто этот процесс сопровождался образованием комочков. Для того чтобы разделить ресницы, девушки использовали иглу, что было достаточно рискованно.

Еще одним необычным элементом макияжа губ была помада на спичке. Когда помады оставалось совсем немного, девушки набирали ее остатки спички и аккуратно красили губы.

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Чтобы иметь хороший румянец, девушки часто использовали свеклу или просто щипали себя за щеки. Для создания локонов использовали тряпочки, намотанные на бумажке. А вместо лака для волос – воду с сахаром. Это средство придавало волосам блеск и фиксацию.

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