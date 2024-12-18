Путин-бумеранг, заморозка войны, отказ от НАТО и другое: о чем Зеленский говорил с Le Parisien (главное)

Президент ответил на важные вопросы по войне

Украина продолжает свою борьбу за независимость и свободу и не намерена идти на уступки территорий в пользу России, а также отказываться от вступления в НАТО и ЕС по прихоти российского президента Владимира Путина.

Об этом и многом другом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения онлайн с читателями Le Parisien. "Телеграф" собрал главные высказывания украинского лидера.

Опасность замораживания войны

Владимир Зеленский говорит, что новоизбранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости… Опасность заключалась в том, чтобы сказать: "Мы заморозим войну и договоримся с россиянами", — отметил Зеленский.

Путин — это бумеранг

Зеленский говорит, что Путина нужно остановить, иначе он будет раз за разом возвращаться с целью захватить чужое.

"Путин убил много украинцев, в том числе среди мирного населения. Он продолжает делать это каждый день. Он наносит ракетные удары, пытает, разрушает исторические здания, оккупирует наши земли, убивает миллионы людей. Восемь миллионов украинцев изгнаны, еще миллионы вынуждены покинуть свои разрушенные дома. Мы не можем забыть все, что произошло. Другим диктаторам будет предложено сделать то же самое безнаказанно. Это также даст Путину возможность вернуться. В Чечне, в Грузии, в Молдавии, в Сирии, в Африке он делал то же самое. Путин — это бумеранг: он возвращается, пока не получит то, что хочет. И впервые за тридцать лет власти ему противостоит страна", — считает Зеленский.

Отказ от территорий

По словам президента, Украина не рассматривает вовсе такой сценарий.

"Мы не можем отдать свои территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сегодня контролируются россиянами. У нас нет сил, чтобы отвоевать их обратно. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров. Я удивляюсь: почему Запад, который нас поддерживает, воспринимает это всерьез? Почему с начала войны нас массово не оснастили оружием? Моя речь может показаться дерзкой. Но у меня такое впечатление, что все боятся путинской России. Он пользуется безнаказанностью. Нам нужны сильные Америка и Европа, чтобы оказать давление на Путина и остановить эту войну", — сказал Зеленский.

Отказ от вступления в НАТО и ЕС

Глава государства подчеркнул, что Путин не имеет права вмешиваться в выбор украинцев начет вступления в НАТО.

"Как мы можем это представить? Украинский народ, а не я, выбрал быть полноправным государством Европейского Союза. Зачем Путину вмешиваться в наш выбор? Время колониализма прошло. Путин не играет в политическую игру. Он наносит удары своими ракетами. Почему весь мир позволяет ему это делать? США, Китай, Индия, Евросоюз… Я не понимаю. И отказаться от НАТО? Что нам предлагают взамен? Мы осознаём опасности и вызовы. Кто может гарантировать, что Путин не вернется в Украину? Какая страна поможет нам своими самолетами, своими войсками? Сегодня у нас есть только двусторонние гарантии с нашими партнерами по военной и финансовой поддержке… Но если Путин вернется со своими миллионами людей, будем ли мы снова защищаться в одиночку? Станем ли мы свидетелями смерти наших женщин и детей? Вопрос не о вступлении в НАТО, а об обеспечении нашей безопасности", — подчеркнул украинский лидер.

Что приход Трампа меняет для Украины

По мнению Зеленского, Америка может иметь влияние на Путина и Украина будет выстраивать отношения с новой администрацией.

"Это новый президент и другая команда. Поэтому изменения неизбежны. Для нас очень важно, чтобы они были за Украину, а не наоборот. У нас уже слишком много сюрпризов от такого соседа, как Россия. Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. США есть и остаются нашим главным донором в этой войне, хотя для Украины, хочу подчеркнуть, важны и Европа, и США. Мы не ставим никого выше другого. Америка может иметь влияние на Путина. Европейский Союз – это наше будущее. Здесь мы видим себя", — говорит президент.

Путин и ядерные угрозы

Глава государства отметил, что угрозы Путина о ядерке должны вызвать реакцию всего мира.

"Только сумасшедшие не боятся оружия. Владимир Путин сошел с ума, и его поставки ракет доказывают это. Его угрозы должны напугать весь мир. Мы говорим о ядерной войне! Мы должны принять все возможные санкции, чтобы ни один лидер даже не подумал об этом, Путин, как и все остальные. К сожалению, мы не видим достаточно сильной реакции на это", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 17 декабря во Львове прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и главы польского правительства Дональда Туска. "Телеграф" собрал самые важные цитаты.