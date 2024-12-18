Миссия – остановить Арестовича. Что думают в Раде и ОП об участии мигрантов в предстоящих выборах

Депутаты пытались законодательно урегулировать право украинских беженцев баллотироваться и поругались

Слухи о проведении выборов уже в 2025 году не стихают. Политики между собой обсуждают, кого и от какой партии приглашают баллотироваться. Кто-то потихоньку запускает региональные ячейки и формирует списки. Но из процесса поиска финансирования кампаний и команд выпадает один важный момент – без усовершенствования избирательного законодательства выборы могут привести к хаосу.

Чтобы этого не произошло, в Верховной Раде время от времени обсуждают законодательные инициативы, которые должны урегулировать самые чувствительные вопросы. К примеру, будут ли иметь право баллотироваться в президенты и в следующий созыв парламента украинцы, которые сейчас находятся за границей. Среди них известные политики, которые не скрывают, что намерены вернуться в страну только после объявления даты выборов (а следовательно, и после окончания активных боевых действий).

Избирательный кодекс говорит, что человек считается постоянным жителем Украины, если он не ездил за границу по личным причинам более чем на 90 дней за раз, а за последние десять лет перед выборами в течение каждого года не находился за границей более 183 дней. Исключение — служебная командировка за рубеж, обучение, отпуск, лечение по рекомендации медицинского учреждения. Но эти "дедлайны" нарушены уже у многих граждан, вынужденно покинувших страну из-за российской агрессии с февраля 2022 года.

Гендерные вопросы

Конституция отмечает, что в президенты может баллотироваться гражданин, проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. А в народные депутаты – последние пять.

Согласно этой норме, фактически все украинские беженцы за границей потеряли возможность баллотироваться на выборах. На это обратила внимание Центральная избирательная комиссия еще в сентябре 2022 года, призывая урегулировать вопрос о цензе оседлости.

Но за это в парламенте взялись только в 2024 году. Депутат от "Слуги народа" (СН) Алина Загоруйко предложила свое видение решения проблемы.

"Мной и рядом коллег был разработан законопроект № 11300. Он направлен на сбалансирование гендерного представительства в советах всех уровней. То есть на место человека, сложившего свои полномочия депутата, следующим по очередности должен заходить человек того же пола. Это правило предлагается применять только к кандидатам, избранным общегосударственным или единым избирательным списком, то есть по закрытой частью списков. Потому что было много злоупотреблений: женщины складывали полномочия и следующими заходили мужчины. Мы хотели эту манипуляцию убрать и чтобы следующим заходило лицо того же пола. Это была основная идея этого законопроекта", — рассказывает "Телеграфу" парламентарий.

Имея определенную статистику на руках, Загоруйко и ее коллеги поняли, что подавляющее большинство людей, выехавших из Украины, — женщины. И эти женщины за границей находятся длительное время. Среди них достаточно большое количество проактивных людей, кто знает повестку дня в Украине.

"Фактически лица, вынужденно покинувшие Украину во время действия военного положения и находившиеся за границей более 90 дней разово или 180 совокупно за год, лишены права баллотироваться. И мы хотели этот пробел убрать. Поэтому в законопроекте мы выписали буквально одним абзацем, что пребывание за границей для лиц, выехавших во время действия военного положения, не является нарушением ценза оседлости", — продолжает собеседница.

Но в самом законопроекте не была предложена отдельная норма в отношении женщин. Ведь, по словам Загоруйко, в законодательстве не может быть привилегированного права только для одной группы лиц. Иначе могут возникнуть обвинения от международных организаций в дискриминации мужчин.

Однако такие предложения понравились не всем. На комитете по воппосам организации государственной власти дошло чуть ли не до скандалов: большинство депутатов требовали исключить предложенную нардепами норму. Потому что она, по мнению других депутатов, открывала политические возможности для уклонистов и некоторых серьезных политических оппонентов власти.

Привет от Богдана

Два собеседника "Телеграфа" в СН подтвердили, что инициатива Загоруйко привела и к "страшной войне в партийных чатах". Большинство депутатов-слуг выступили против.

Один из источников издания утверждает, что законодательные предложения его коллега подала неслучайно. Несмотря на членство в президентской фракции СН, Алина Загоруйко входит в команду эксспикера парламента Дмитрия Разумкова. И попала она туда тоже не случайно.

"Зайти туда ей сказал [бывший глава Офиса президента (ОП)] Андрей Богдан . Он сейчас находится за границей (имеет отсрочку от мобилизации из-за наличия 5 детей. – Ред.). Он хочет баллотироваться с новым политическим проектом. Поэтому и началась эта история с отменой ценза оседлости", — рассказывает собеседник "Телеграфа".

Среди тех, кто также заинтересован в возвращении в Украину, — бывший советник главы ОП Алексей Арестович. У него двое несовершеннолетних детей, и до конца не понятно, как он выехал из страны. Предварительно была информация, что пересечение границы произошло при содействии ГУР, однако в самой разведке эту информацию опровергали. Несмотря на это, Арестович не скрывает своего намерения выдвигаться на президентских выборах .

По словам источника в СН, эти "заговорщики", как их называют в политических кругах, "хотят участвовать в новой Украине после завершения войны".

Загоруйко в комментарии "Телеграфу" говорит, что ее неоднократно обвиняли в защите интересов уклонистов в случае принятия законопроекта. В том числе речь идет и об Арестовиче.

"Я очень высоко ценю осведомленность и сознательность наших граждан. Думаю, что граждане очень хорошо знают, кто находился за границей и какую позицию занимал. Соответственно, они осознанно будут отдавать свой голос на выборах. Я здесь определенным образом перевожу ответственность и на самих граждан", – объясняет депутат.

Относительно людей, незаконно пересекших границу, она считает, что "такие нарушения — это не вопрос избирательного кодекса, это вопрос функционирования правоохранительной системы".

Точечные законопроекты — не решение

По информации "Телеграфа", президент был недоволен, когда узнал, какие изменения пытались протолкнуть в парламенте. Хотя на Банковой официально не готовятся к выборам, но так легко допустить к ним оппонентов, которые сознательно выехали за границу во время войны, в команде президента не готовы.

Кроме этого, отмена ценза оседлости откроет другой ящик Пандоры: выдвигаться на выборах смогут даже те граждане, которые выехали в Россию или Беларусь.

Поэтому на сегодняшний день вопрос ценза оседлости снят с повестки дня, что подтверждает и Загоруйко. Смогут баллотироваться только те, кто все это время проживает в Украине.

Генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель считает, что регулировать этот вопрос будет достаточно сложно. Любая законодательная инициатива не решит проблему.

"Я категорический противник любых законопроектов, решающих только точечные проблемы. Нужно нарабатывать целостный документ", — говорит эксперт.

"После войны нас ждут чрезвычайно сложные выборы, которые будут нуждаться, скорее всего, в отдельном законопроекте. И уже он решит весь массив вопросов. Очевидно, это будет закон разового действия, который будет касаться одних выборов и должен включать много принципиальных норм, в том числе числе и избирательной системы", — резюмирует Кошель.