Грозит ли Украине блекаут этой зимой? В Раде дали четкий ответ (видео)

Защита объектов энергетики на значительно более высоком уровне, чем год назад

После одного дня без ограничений, 18 декабря в Украину снова вернулись графики отключений света. Однако блекаут нашей стране больше не угрожает.

Об этом заявил народный депутат Украины фракция "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. По его словам, украинская энергетика подготовлена значительно лучше, чем прошлой зимой.

Речь идет о втором уровне защиты, который показал, что он работает. Он способен оградить энергообъекты не только от обломков и "шахедов", но и от прямого попадания ракеты.

Нагорняк добавил, что уменьшение ограничений электроэнергии связано с тем, что АЭС и ТЭС Украины работают на полную мощность, ведь энергетики работали 24/7 для восстановления инфраструктуры. Однако энергетика Украины работает на грани потребления и генерации, добавил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель министра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум — до наступления весны.

Напомним, в Украине ввели новые графики отключений света. Директор центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, зачем это было сделано. Одна из основных целей – более справедливое распределение электроэнергии между потребителями.