Генераторы есть, но не для учебы: что об освещении в школах говорят МОН и местные власти

Школы по-разному решают вопросы с альтернативой централизованным поставками электроэнергии

Реалии третьей за период полномасштабной войны зимы демонстрируют, что для обеспечения энергонезависимости учебных заведений принятых мер недостаточно. Генераторы, которые уже есть в школах, используются преимущественно для обеспечения функционирования укрытий во время тревог и "пунктов незламности". В то же время классы в случае отключений электроэнергии остаются в темноте. Решать эту проблему в некоторых школах пытаются на средства родителей, предлагая покупать аккумуляторные лампы.

"Телеграф" собрал мнения школьного сообщества по этому поводу и поинтересовался у должностных лиц Министерства образования и науки, какова ситуация в школах страны с альтернативными источниками энергии.

Генераторы, которые не хватает для освещения, и лампы на аккумуляторах

К непростой зиме в МОН якобы готовились, по крайней мере, делали заявления об этом и разрабатывали рекомендации на случай ухудшения ситуации в энергетике и, как следствие, введения графиков отключений света. Например, профильный министр Оксен Лисовой говорил о возможности переноса начала уроков на 10 часов для учебных заведений, где нет второй смены. Среди вариантов действий в самые сложные периоды называлось также возвращение к смешанному или даже полноценному онлайн обучению. Хотя последний вариант, кажется, является не самой лучшей альтернативой, ведь жилой сектор так же остается на несколько часов в день обесточенным. Соответственно, дети оказываются дома без света и доступа в Интернет, поэтому не могут подключаться к урокам дистанционно.

Пока большинство учебных заведений работает в обычном режиме. При этом родители в соцсетях жалуются на то, что иногда в классах недостаточно освещения, а бывает, что и совсем темно. Это происходит на первых уроках первой или на последних уроках второй смены, ведь световой день сейчас короткий. При этом сложности возникаю даже в столичных школах. На эту проблему, в частности, обращала внимание шеф-редактор "Бабеля" Екатерина Коберник. В комментариях к ее посту на Facebook жители столицы отмечали, что ситуация может отличаться в разных учебных заведениях Киева. "У нас в лицее есть генераторы, учимся нормально, даже в подвале во время тревог — там установили парты и доски, поделили на классы", — написала Анна Мурлыкина.

Мало купить генератор, для его работы нужно топливо

"Мы хотели скидываться, но школа дала понять, что если будут долгие отключения, то они не смогут обеспечить детей питанием — и нас снова на дистанционку переведут. Генератор есть, но его хватает на вестибюль и систему оповещения. Деньги на бензин берут из благотворительного фонда, на который родители скидываются. Некоторые классы таки делают альтернативное освещение. Нам предлагают как вариант купить ребенку индивидуальную автономную лампу на парту", — поделилась собственным опытом одна из основательниц платформы "Мемориал" Гаяне Авакян.

Мощностей генераторов хватает только на часть помещений

"У нас в школе генератор есть. На его работу нужны большие деньги — 15 л диз. топлива/час. Директор как-то это решает без привлечения родителей. Но у нас дети учатся неделю через неделю, потому что не хватает места в "укрытии", где они проводят более половины школьного времени. В области значительно дольше длятся тревоги. Поэтому даже мотивированный ребенок теряет интерес к обучению. Остаются только репетиторы, если у родителей есть деньги. Все сложно, но не безнадежно", – считает Людмила Бевз из Ирпеня.

Затрагивают вопросы с освещением школ и в группе "Родители SOS". В одном из декабрьских постов жительница Винницы отмечает, что в одном из лицеев администрация настаивает на закупке за счет родительских средств "ламп на аккумуляторах для кабинетов". Просмотр комментариев показывает, что такие случаи не единичны. "Мы покупали лампы в класс еще в прошлом году. И не только мы, все классы", — написала Юлия Ильченко, еще одна винничанка.

"Это, к сожалению, везде, с помощью родительских комитетов. Наш до экофлоу дошел. Сказала, что средства на такое сдавать возможности нет. Однако лампу ребенку купила, поскольку действительно темно в некоторые дни, а школа никоим образом это не решает. Генераторы есть на балансе у всех школ, но для "пунктов незламности", – отметила жительница Киева Ирина Кравченко.

"Киевщина, то же самое. Школа решать ничего не хочет, генератор есть, но он для укрытий. Сбросили все на плечи родителей. Кто имеет возможность, купили лампы аккумуляторные, дети носят в школу, делятся между собой. Иногда отпускают раньше с уроков типа образ. искусства, потому что достаточно темно и лампы не помогают (сын учится во вторую смену). Ждать пока школа выбьет деньги — можно и не дождаться… Государство все скидывает на родителей, оправдываясь войной и нехваткой средств. А у родителей, что, войны нет? (Вопрос, конечно, риторический), — отмечает один из комментаторов.

Родители говорят о низкой мощности генераторов, которые имеются в школах

"В Ужгороде тоже так. К сожалению, все за средства родителей… На обновление класса мы сдавали 3000 (умывальник, ролеты, мебель для учителя, мебель для детей, вешалки для одежды, побелка, телевизор, и многое другое, в том числе и освещение – пришлось менять все лампы)", – написала Александра Евдокимова.

В разных городах Украины родители закупают лампы и другие приборы для классов

Не за государственные средства, помогают международные партнеры

Поскольку многие жалобы на ситуацию с освещением поступали именно на столичные школы, "Телеграф" поинтересовался у Киевской городской госадминистрации, как на их уровне способствовали решению проблемы. В ответе за подписью заместителя председателя Департамента образования и науки Ильи Пасько разъяснили, что распорядителями бюджетных средств являются районные госадминистрации. Именно они определяют потребности учебных заведений и, в том числе осуществляют закупку генераторов. Всего 373 киевские школы на сегодняшний день ими обеспечены.

В КГГА переводят стрелки на районные администрации

К примеру, в Оболонском районе Киева в учебных заведениях используют бензиновые генераторы мощностью 5 вКт. "Они обеспечивают потребности простейших укрытий во время воздушной тревоги и "пунктов незламности" для обеспечения электрической энергией в случае нарушения или прекращения электроснабжения вследствие чрезвычайной ситуации. Сметой по отрасли "Образование" на 2024 год не предусмотрены расходы на приобретение генераторов для осуществления образовательного процесса в период блекаута или плановых отключений электроэнергии в заведениях общего среднего образования", – говорится в ответе на запрос нашего издания.

В Оболонском районе генераторы задействованы только в укрытиях и "пунктах незламности"

То есть родители были правы, когда сообщали, что альтернативные источники энергии в школах для обеспечения освещения классов не применяют. Признали недостаточность мощности имеющихся генераторов и в КГГА, в частности, это отмечал заместитель председателя Валентин Мондриевский, сообщая о закупке 35 генераторов для учебных заведений Киева (из них 25 для школ) бельгийским агентством по развитию Enabel. Чиновник также отметил, что власть только в процессе разработки комплексной программы энергонезависимости для каждого учреждения отдельно. Она будет предусматривать приобретение генераторов необходимой мощности и накопителей энергии уже в следующем 2025 году.

В Министерстве образования и науки Украины по запросу "Телеграфа" сообщили, что централизованная закупка генераторов, аккумуляторных батарей и других альтернативных источников энергии не проводилась. Не запланированы средства на усиление энергоэффективности сферы образования и в бюджете 2025 года.

Готовить школы к зиме Украине помогали международные организации

В МОН подчеркнули, что для "подготовки школ к зиме и возможным отключениям электроэнергии" привлекаются средства международных организаций. В частности, Детский фонд ЮНИСЕФ материально поддержал украинские учебные заведения, 700 уже получили финансовую помощь в конце года, а еще 100 – ждут гранты в январе 2025 года. Речь идет об единовременных выплатах в размере 290,5 тыс. гривен, которые можно использовать на закупку, ремонт и установку электро- и теплогенераторов, ремонт инженерных сетей, обогрев и утепление помещения, транспортировку и хранение оборудования, горючего и запчастей.

Также из статистики, приведенной МОН, следует, что электрогенераторы остаются основной альтернативой, которую применяют учебные заведения при отключениях света. На сегодняшний день хотя бы один такой прибор имеют 7 922 средних учебных заведения страны (или 75,7% от количества школ, предоставивших информацию МОН) и 4 651 дошкольных заведений (или 54% от детсадов, предоставивших информацию МОН). При этом 396 школ и 222 сада применяют аккумуляторные батареи, а еще 38 школы и 42 сада используют солнечные панели. И большинство учреждений, предоставивших информацию, заявляют, что нуждаются в дополнительных мощностях для обеспечения работы в условиях графиковых отключений света.

В лидерах по количеству генераторов Киевская область, а Харьковская "пасет задних"

В Министерстве также напоминают, что для оптимизации образовательного процесса в таких условиях по-прежнему рекомендуют либо смещать расписание уроков так, чтобы они проходили в светлое время суток, либо сокращать продолжительность уроков для более эффективного использования доступной энергии. Но решение за администрациями школ. В качестве альтернативы для учеников, которые не могут посещать школу очно из-за обесточивания, предлагают асинхронное обучение и доступ к Цифровым образовательным центрам.

Школы и детсады станут объектами критической инфраструктуры?

В настоящее время вопрос стабильной работы учебных заведений в условиях войны войны остается открытым. С одной стороны, в правительстве говорят о высоком проценте обеспечения учебных заведений генераторами (звучит цифра – 80% от общего количества) и планы его увеличить. В частности, об этом на заседании Верховной Рады в начале декабря говорил премьер-министр Денис Шмигаль : "Мы работаем и за государственные средства (хотя в МОН сообщали, что за бюджетные средства закупки не ведутся – Авт.), и совместно с партнерами. Цель: завершить в течение этого отопительного сезона, сто процентов все учебные заведения должны быть на автономном электроснабжении в случае отключения электроэнергии для того, чтобы не прерывать учебный процесс".

При этом за скобками остаются вопросы мощности генераторов, ведь, как упоминалось, они почти не используются для обеспечения учебного процесса непосредственно в классах, а рассчитаны только на закрытие потребностей в энергии укрытий или "пунктов незламности". А еще их нужно чем-то заправлять, а это дополнительные расходы на приобретение топлива, и где-то его хранить, учитывая нормы безопасности. Кроме того, нужно иметь кому их обслуживать, а такие специалисты в штате школ и детских садов отсутствуют. К тому же приборы пожароопасны и вредны, ведь являются источником шума, загрязняют воздух, потому что при работе продуцируют токсичные выбросы, содержащие угарный газ, сажу, альдегиды и т.д.

Кроме того, хаотичное приобретение ламп, фонарей, светильников на аккумуляторах также представляет потенциальную опасность. Они ведь могут взрываться и загораться, если сделаны из некачественных деталей, приобретены у сомнительного производителя или неправильно эксплуатируются. И проверить все приборы, которые попадут в школу, крайне проблематично.

Дешевые китайские лампы или приборы с бракованными запчастями могут стать причиной пожара

Звучит в публичном пространстве от родителей, школьного сообщества и даже народных избранников, в частности, от члена Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Романа Грищука, логичный вопрос, а нельзя ли глобально решить проблему и включить школы и детские сады в перечень объектов критической инфраструктуры. И таким образом обезопасить их от длительных отключений.

"Телеграф" поинтересовался в запросе в Минобразования, не рассматривается ли такая возможность в перспективе. В ведомстве сообщили, что не обращались к правительству с такой инициативой, ведь "включение школ в такой перечень предполагает согласование на уровне местных и областных властей, которое в свою очередь предусматривает пересмотр энергосети".

Кроме этого предложение рассмотреть такой вариант прозвучало и на упомянутом заседании ВР. Премьер-министр Денис Шмигаль напомнил, что принадлежность тех или иных объектов к критической инфраструктуре определена на законодательном уровне. "Если есть ограниченный, скажем, ресурс энергетический, ограниченное количество электроэнергии, то в первую очередь это должна быть соответствующая критическая инфраструктура, которая обеспечивает, скажем, невхождение государства или отдельных регионов в гуманитарную катастрофу. К критической относится инфраструктура по производству и поставке оружия, логистика, то, что обеспечивает опять же наше выживание. Если электроэнергии хватает, то, конечно, другие объекты социальной сферы могут относиться к объектам, которые не отключаются. А когда ресурс ограничен, то приоритетность отдается тем объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают выживание государства", – отметил чиновник.

Как сообщал "Телеграф", в условиях постоянных атак врага на энергетическую систему украинцы должны сами заботиться об энергетической независимости, среди вариантов ее обеспечения есть нестандартные решения. В частности, вертикальные ветряные мельницы, солнечные шары, гидротурбины, прозрачные панели и даже генераторы на дровах.