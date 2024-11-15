Новые договоренности с Россией могут быть хуже "Минска" — Сюмар объяснила, в чем опасность

В ближайшие два месяца будут особенно напряженными до инаугурации Трампа

Народная депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар предупредила о возможных рисках новых мирных договоренностей с Россией, особенно в контексте предстоящей инаугурации президента США Дональда Трампа. Она считает, что следующие два месяца будут тяжелыми.

Об этом она сказала в откровенном разговоре с "Телеграфом" — "Минске-3 не будет. Будет хуже", — о мире при Трампе, настроении в Раде и будущем Порошенко". Она ответила на вопрос, является ли Трамп злом для Украины.

"Не стоит забывать, что по последним данным для 40% украинцев уж точно не является злом примирения с Россией", — отметила Сюмар, указывая на смену общественных настроений.

По ее словам, ближайшие два месяца будут особенно напряженными в инаугурации Трампа. "Я думаю, что сейчас будет очень сложный период. Эти два месяца до инаугурации Трампа. Потому что давление на поле боя будет чрезвычайно сильным. Россия будет давить на всех фронтах, это, собственно, уже происходит — и Покровское направление, и Купянское, и Запорожский".

"В дипломатической борьбе так же будет очень сложный период. Для того чтобы выйти на 20 января с каким-то пакетом решений. В США попытаются сделать все возможное, чтобы этот сценарий максимально претворить в жизнь. Потому что опять-таки, это яркое обещание и это яркий формат показать, что ты эффективный лидер. И потому что деньги в новой администрации собираются направлять на другие нужды.", — говорит она.

Отвечая на вопрос, если все-таки будет подписан документ о прекращении огня, будет ли это Минск-3, она ответила, что Минск не предусматривал политических условий Украины, а больше изменений в сфере безопасности.

"Если мы возьмем пункт об отказе от НАТО, возникает вопрос, насколько это соответствует украинской Конституции. Это уже жесткое политическое условие. Если мы возьмем Стамбульские договоренности, где речь шла о том, какую армию должна иметь Украина — это уже политические условия в сфере безопасности. Для нас очень важно избежать этих политических условий и условий в сфере безопасности. Также Минск предусматривал возвращение оккупированных Россией территорий политико-дипломатическим путем. А здесь… Будет ли там что-нибудь о возвращении территорий? Я не знаю. А это немаловажный момент. Согласитесь, тогда по крайней мере признавалось, что это украинские территории, что Украина должна была внедрить для них особый статус и провести выборы. Даже на этих технических моментах у нас были разночтения, потому что мы настаивали на отводе всех российских войск. Здесь важно, будут ли новые соглашения предусматривать пути возвращения украинских территорий. Это очень важный момент. Если этого нет, то это означает частичное согласие на утрату. Задача действительно сложная", — говорит она.

По ее словам, в упомянутых Минских соглашениях Россия по крайней мере соглашалась, что это украинские территории. А сейчас Россия говорит, что это ее территории.

"Это не будет Минск-3. Это может быть хуже", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп может стать лучшим вариантом для Киева.