"Должны остановиться": Трамп сделал новое заявление о войне России против Украины

Он затронул вопрос нашей войны во Флориде

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины. Он добавил, что работа по ее прекращению будет упорной.

"Мы будем очень упорно работать по России и Украине. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", – заявил Трамп 14 ноября, его слова цитирует CNN.

Трамп говорил это во время мероприятия во Флориде, выразив сожаление по поводу гибели людей из-за войны. Политик подчеркнул, что война должна прекратиться как для гражданских людей, так и для военных.

"Независимо от того, являются ли они солдатами или людьми, сидящими в городах, мы будем это делать", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф", бывшая офицер разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Дональд Трамп станет настоящим подарком для Украины и кошмаром для российского президента Владимира Путина. В отличие от своих предшественников, безуспешно пытавшихся наладить дружеские отношения с Кремлем, Трамп уже доказал, что умеет перехитрить Путина.