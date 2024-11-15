Нові домовленості з Росією можуть бути гірші за "Мінськ" - Сюмар пояснила, у чому небезпека

Найближчі два місяці будуть особливо напруженими до інавгурації Трампа

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар попередила про можливі ризики нових мирних домовленостей з Росією, особливо в контексті майбутньої інавгурації президента США Дональда Трампа. Вона вважає, що наступні два місяці будуть важкими.

Про це вона сказала у відвертій розмові з "Телеграфом" — "Мінську-3 не буде. Буде гірше", — про мир при Трампі, настрої в Раді та майбутнє Порошенка". Вона відповіла на питання, чи є Трамп злом для України.

"Не варто забувати, що за останніми даними для 40% українців вже точно не є злом замирення з Росією", — зазначила Сюмар, вказуючи на зміну суспільних настроїв.

За її словами, найближчі два місяці будуть особливо напруженими до інавгурації Трампа. "Я думаю, що зараз буде дуже складний період. Оці два місяці до інавгурації Трампа. Тому що тиск на полі бою буде надзвичайно сильним. Росія буде тиснути на всіх фронтах, це, власне, вже відбувається — і Покровський напрямок, і Купянський, і Запорізький".

"В дипломатичній боротьбі так само буде надзвичайно складний період. Для того, щоб вийти на 20 січня з якимось пакетом рішень. В США спробують зробити все можливе, щоб цей сценарій максимально втілити в життя. Бо, знову таки, це яскрава обіцянка і це яскравий формат показати, що ти ефективний лідер. І тому, що гроші в новій адміністрації збираються спрямовувати на інші потреби", — каже вона.

Відповідаючи на питання, якщо все-таки буде підписано документ про припинення вогню, то чи буде це Мінськ-3, вона відповіла, що Мінськ не передбачав політичних умов Україні, а більше зміни у сфері безпеки.

"Якщо ми візьмемо пункт про відмову від НАТО — виникає питання, наскільки це відповідає українській Конституції. Це вже жорстка політична умова. Якщо ми візьмемо Стамбульські домовленості, де йшлося про те, яку армію повинна мати Україна — це вже політичні безпекові умови.Для нас дуже важливо уникнути цих політично-безпекових умов. Так само Мінськ передбачав повернення окупованих Росією територій політико-дипломатичним шляхом. А тут… Чи буде там щось про повернення територій? Я не знаю. А це важливий момент. Погодьтеся, тоді принаймні визнавалося, що це українські території, що Україна повинна була впровадити для них особливий статус і провести вибори. Навіть на цих технічних моментах, у нас були різночитання, бо ми наполягали на відведенні всіх російських військ. Тут важливо, чи будуть нові угоди передбачати шляхи для повернення українських територій. Це дуже принциповий момент. Якщо цього немає, то це означає часткову згоду на втрату. Задача справді складна", — додає депутатка.

За її словами, в уже згаданих Мінських угодах Росія принаймні погоджувалась, що це українські території. А зараз Росія каже, що це її території. Це дві принципово різні історії.

"Це не буде Мінськ-3. Це може бути гірше", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп може стати найкращим варіантом для Києва.