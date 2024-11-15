Трамп может стать лучшим вариантом для Киева, но при определенном условии, — Politico

Новый президент США не собирается лишать оружия Украины

Недавно избранный президент США Дональд Трамп может стать лучшим вариантом для Украины. Конечно, если не будет видеть в Киеве "препятствие к миру".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на Республиканскую партию. В материале говорится, что, по словам анонимного республиканского эксперта по внешней политике, знакомого с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением, Киев понимает, что Трамп может оказаться лучшим вариантом, чем его оппонентка Камала Гаррис.

"В лучшем случае Гаррис сохранила бы подход Джо Байдена — это была бы ее политика, и это было бы равносильно медленной смерти Украины", — заявил он.

По словам анонимного республиканского эксперта, если бы победила Гаррис, то не смогла бы получить никакой дополнительной помощи через Конгресс, одну или две палаты которого контролировали бы республиканцы.

Он заявил, что Трамп не намерен просто так сдаваться и хочет, чтобы война закончилась. Республиканец добавил, что новый президент США не намерен лишать Украину оружия и поставок на данном этапе. Знает ведь, что крах Украины будет означать, что Владимир Путин будет командовать за столом переговоров.

"У Трампа есть некоторая личная заинтересованность в этом. Он гордится тем, что является мастером заключения сделок, и не хочет, чтобы его видели заключающим ужасное соглашение", — заявил он.

Источник добавил, что во время телефонных звонков Зеленскому и их недавней встрече в Нью-Йорке "Трамп внушил некоторую уверенность" у украинского лидера, что он не бросит Украину.

Журналисты в материале отметили, что опасность состоит в том, что Зеленский — тоже продавец, "самый большой" в истории, по словам Трампа, — не уступит достаточно, и Трамп начинает видеть проблему в Украине.

"Украинцы должны убедиться, что Трамп не видит в них препятствия миру, и они не должны первыми говорить "нет", даже когда им бросают какие-то глупые идеи. Киеву нужно, чтобы россияне продолжали говорить ему (Трампу — ред) "нет", чтобы украинцы выглядели разумной стороной. Тогда Трамп приходит к выводу, что единственный способ посадить россиян за стол переговоров — помочь украинцам", — сказал источник.

По словам другого республиканца, знакомого с переговорами, пока у Трампа нет подробного плана, и мнения по Украине среди его советников отличаются. Однако Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки, и что за это наградой станут 80% страны, которая остается свободной и независимой, сказал он.

Позиция Трампа о войне в Украине

В начале сентября Дональд Трамп пообещал, что если одержит победу на выборах и станет главой Белого дома, то инициирует телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, чтобы достичь соглашения "в течение 24 часов".

"Если мы победим, я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступит в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете" .Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому… Мы заключим соглашение в течение 24 часов", — сказал Трамп во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе 5 сентября.

Однако некоторые эксперты и специалисты предполагали, что его план может включать уступки со стороны Украины в отношении территорий в Крыму и Донбассе. Такого мнения придерживалась и кандидатка в президенты от демократов Камала Гаррис.

Кроме того, в этом же месяце Трамп встретился с Зеленским, во время которой президент Украины представил ему свой план по достижению победы.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп сделал новое заявление о войне России против Украины